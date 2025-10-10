パース・バイオサイエンシズ、Scale Biosciences（現10x Genomics）の特許を無効化

シアトル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- アクセスしやすくスケーラブルなシングルセル・シーケンシング・ソリューションのリーディング・プロバイダーであるパース・バイオサイエンシズは、デラウェア州連邦地方裁判所が、Scale Biosciencesの特許第11,634,752号（以下「’752特許」）の無効化に関する略式判決の動議を認めたことを発表しました。裁判所は、’752特許の請求項が記載要件および実施可能要件を欠いているとして無効であると結論づけました。

パース・バイオサイエンシズについて

パース・バイオサイエンシズは、人々の健康と科学研究の進歩を加速させることを使命として世界的に活動するライフサイエンス企業です。研究者が、今までにない規模と容易さでシングルセル・シーケンシングを行えるよう支援しています。その先駆的なアプローチが、がん治療、組織の修復、幹細胞治療、腎臓および肝臓疾患、脳の発達、免疫システムといった分野での画期的な発見を可能にしています。

共同創業者のアレックス・ローゼンバーグとチャールズ・ロコがワシントン大学で開発した技術を基に、パースは1億米ドル超の資金を調達し、現在は世界で3,000以上の顧客に利用されています。拡大を続ける製品ポートフォリオには、Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode BCR、CRISPR Detect、Gene Select、そしてインタラクティブなデータ解析ソリューションのTrailmakerが含まれます。

パース・バイオサイエンシズは最近、シアトルの活気あるサウスレイクユニオン地区で拡張を行い、新本社と最先端の研究所を構えました。詳細情報については、 https://www.parsebiosciences.com/ をご覧ください。

