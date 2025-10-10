MetaOptics Ltdの株価が上場後1か月で100％以上急騰

能力拡大と新製品による収益成長の推進

MetaOptics Ltdは2025年9月9日の上場成功を受け、SGX-ST（シンガポール証券取引所）のCatalist Boardで堅調な市場デビューを果たしました。初日の取引では株価が最大25％急騰し、終値は1株当たり0.24シンガポール・ドルで、発行価格の0.20シンガポール・ドルを大幅に上回りました。

シンガポール、2025年10月9日 /PRNewswire/ -- 上場成功後初の月間において、MetaOptics Ltd（「同社」または「MetaOptics」、およびその子会社と合わせて「同グループ」）の株式は活発に取引され、2025年9月中旬までに1株あたり0.70シンガポール・ドル超で推移しました（最高額は0.75シンガポール・ドル）。2025年10月8日の市場終了時点で、同社の時価総額は約1億1,330万シンガポール・ドルで堅調に推移しています。これは、投資家の強い信頼、同社独自のメタオプティクス技術に対する市場の強い関心、そして将来の成長見通しに対する確信を反映しています。



Source: Bloomberg



株価の上昇傾向に加え、同社は2025年9月24日、台湾桃園における地域生産能力と製品開発能力の強化計画を発表しました。同社の執行会長兼最高経営責任者であるMark Thng氏は「拡張された能力に加え、台湾の半導体産業の中心地に近い立地によりパートナー支援の強化、製品開発/改良サイクルの短縮、迅速なターンアラウンド、そして世界の顧客に向けた拡張可能な統合を実現できる」と述べています。

具体的には、同社は台湾の現地工場に追加のダイレクト・レーザー・ライター（Direct Laser Writer、「DLW」）と自動試験装置を導入する計画であり、これにより金属レンズに対する市場需要の高まりに対応すると同時に、次世代光学ソリューションの革新的な開発を加速させます。MetaOpticsは、150nm以下の実証済みナノ加工技術を備えた先進的なメタレンズ・ソリューションを活用し、光ベースのデータ伝送を進化させることでAIインフラに革命をもたらすと期待されるコパッケージド・オプティクス（Co-Packaged Optics、「CPO」）分野の先駆者となることを目指しています。

MetaOpticsの生産技術への投資--業界をリードする最小線幅90nmのDLW精度など--により、同社は光学ミニチュア化とスケーラビリティの最先端に立っています。前述の戦略的施策に加え、主要半導体OEMメーカーとの提携や戦略的海外拠点への継続的な拡大努力は、MetaOpticsが長期的なイノベーションと持続可能な成長に注力していることを示しています。

2025年10月3日、MetaOpticsは、韓国を代表する家電メーカーとの間で、金属レンズ・モジュールの設計および開発に関する開発契約を締結しました。同社はまた、評価用のメタレンズ・モジュール・サンプルをドイツの自動車メーカーに提出し、試作および量産に関する見積書を提出しています。また、米国の大手家電メーカーともメタレンズの応用について協議を進めており、現在も話し合いは継続中です。

同社は製品開発をさらに推進しています。2026年、MetaOpticsは複数の主要な製品革新を実現する態勢を整え、市場変革者としての役割を強化します。まず、最近の試験運用により、同社の矩形メタレンズ設計が印象的なフルカラー撮像を実現する可能性が示され、先進的なメタ光学分野における技術的な先駆性がさらに裏付けられました。この長方形のメタレンズ設計は、消費者向けテクノロジー製品のデザインとエンジニアリングを称える年次コンテストであるCESイノベーション・アワーズ2026（CES Innovation Awards 2026）プログラムへの審査対象としても提出されました。さらに、近々登場するPico Projector 2.0は、現行モデルの約半分のパッケージ・サイズを実現し、業界の新たな基準を打ち立てるとともに、世界最小級のプロジェクターの1つとなります。さらに、同社は金属レンズカメラと非接触指紋認証モジュールを搭載した世界初の超薄型実証スマートフォンも準備を進めています。どちらの機能も精密に設計されており、カメラ・モジュールがデバイスの外装から突き出ない構造を実現しています。この画期的な技術は、現行スマートフォン設計に普遍的に存在する外観上の欠点を解決するものであり、MetaOpticsが高成長消費者セグメントを再構築する能力を裏付けるものです。

これらの製品および設備のマイルストーンは、グループの財務実績に前例のない飛躍をもたらすと期待されています。生産能力の増加と製品革新により、2025年12月31日に終了する当会計年度のグループ収益は、前年度（2024年12月31日終了）と比較して大幅に増加すると見込まれます。これによりMetaOpticsの競争優位性が強化され、高成長・技術主導型セクターでの投資機会を求める投資家にとって、同社の魅力がさらに高まると期待されます。

MetaOptics Ltdについて

MetaOptics Ltd（Catalist：9MT）は、AI主導の画像処理によって強化されたガラスベースのメタレンズ・ソリューションを開拓する最先端の半導体光学機器メーカーです。高度な光学設計とスケーラブルな12インチDUVリソグラフィ・プロセスにより、CPO、モバイル、AR VR、車載、その他の新興市場における次世代アプリケーションを強化します。シンガポールに本社を置くMetaOptics社は、現代において最も革新的な技術ブランドが求める信頼性と拡張性を備えた高性能光学部品を提供することを目指しています。販売に関するお問い合わせは、sales@metaoptics.sgまでご連絡ください。

