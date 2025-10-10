NOBU HOSPITALITY、NASHVILLEにNOBU ホテルLおよびレストランを開業すると発表





Nobuのシグネチャーライフスタイルと世界的に有名な料理をMusic Cityへ届ける

ニューヨーク, 2025年10月9日 /PRNewswire/ --著名なラグジュアリー・ライフスタイルブランドであるNobu Hospitalityは、このたび、美しいCumberland川沿いのEast Bank地区に位置するNobu ホテルlおよびレストランNashvilleの開業を発表しました。このホテルは、より大規模なOracleキャンパス開発の一部となり、Nashvilleで最も活気に満ち、進化を続ける地域のひとつにおける存在感をさらに強化することになります。



Nobu Hotel Nashville guest room



著名な建築設計事務所Foster + Partnersとのコラボレーションによって設計されたこの新しいホテルは、Nobu特有の日本的な美学と現代的な洗練さを見事に融合させた、120室の洗練された客室とスイートルームを備えています。ゲストは、ロビー階にあるNobuレストランでChef Nobuの象徴的な料理を堪能できるほか、少人数の集まりから大規模なイベントまで対応可能な多目的な会議・イベントスペースも利用できます。スタイリッシュなロビーカフェでは、カジュアルなミーティングや軽食に最適な居心地の良い空間を提供し、最先端のフィットネスセンターとスパでは、充実したウェルネスとリラクゼーション体験をお楽しみいただけます。ホテル最上階には、Nashvilleのスカイラインや周囲の田園風景を一望できる、見事なインフィニティエッジのルーフトッププールが設けられます。厳選されたフード＆ドリンクサービスとともに、究極のルーフトップリトリートとして、社交の場となることでしょう。

「成長が期待される活気あふれるNashvilleのEast Bankに、Nobuのライフスタイルをお届けできることを大変嬉しく思います」と、Nobu HospitalityのCEO、Trevor Horwell氏は述べています。「長い間、Nobuを愛してくださるお客様から多くのご期待とご要望をいただいておりましたが、Oracleとの提携はまさに理想的な組み合わせです。Nashvilleの豊かな文化と美食シーンは、Nobuにとって理想的な拠点となります。私たちは、この街のスピリットとNobuならではの体験を融合させた特別なデスティネーションを創り上げることを心待ちにしています。」

Nobu Hotel Nashvilleは、East Bankのウォーターフロントエリアにおける新たなランドマークとなり、市の中心部とシームレスに結びつく存在となります。ダウンタウンからわずか数分という立地にあるこのホテルは、Broadwayの活気あふれるナイトライフ、Country Music Hall of Fame、Ryman Auditorium、Tennessee Titansの本拠地であるNissan Stadium、そして高く評価されているNashvilleのダイニングシーンなど、市内の象徴的なスポットへのアクセスにも大変便利です。

Robb Reportによってラグジュアリー業界で最も革新的なブランド25選のひとつに選ばれたNobu Hospitalityは、Nobu Matsuhisa、Robert De Niro、そしてMeir Teperによって設立された、世界的なラグジュアリー・ライフスタイルブランドです。サービス、ブランドイメージ、そして信頼という基盤の上に成り立つこのブランドは、5大陸にわたる卓越したプロジェクトに対し、ホテル、レストラン、レジデンスの包括的な運営を提供しています。

