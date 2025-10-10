キンバリー・クラーク、2,400万人の女性と女児に必要不可欠なケアを推進するため、グローバル・パートナーシップの強化を開始





ダラス, 2025年10月9日 /PRNewswire/ -- キンバリー・クラーク社（NASDAQ：KMB）は、4つの強化された戦略的慈善パートナーシップを通じて、女性と女児に不可欠なケアを推進するためのコミットメントを深めています。Baby2Baby、Plan International、Project HOPE、UNICEFとの新たなプログラムを通じて、キンバリー・クラークはブラジル、ペルー、中国、インド、インドネシア、ベトナム、米国において、人生を変えるケアへのアクセスを拡大することを目指しています。これらのパートナーシップを合わせると、今後3年間で推定2,400万人の女性と女児の生活改善に取り組むことになります。

今回の発表は、キンバリー・クラーク財団が最近、その戦略的焦点を鮮明にした直接的な結果であり、 女性や女児が思春期から母親となる過程において必要不可欠なケアを推進するということを目的としています。同財団は、月経ケアと妊産婦・乳幼児ケアに重点を置いた、3年間で2,870万ドルの取り組みを支援します。

女性の健康は依然として世界の緊急課題

世界保健機関（WHO）によると、7秒に1人の割合で女性または乳児が出産中もしくは出産直後に命を落としています。さらに、世界銀行の報告によれば、約5億人の女性と女児が、月経を管理するためのリソースにアクセスできていません。こうした厳しい状況にもかかわらず、女性を支援すること、ひいては地域社会全体を向上させる機会は数多く存在します。世界経済フォーラムによれば、「女性の健康への投資は、社会全体の健康に対する比類のない投資収益率を示します」としています。

「私たちは、世界中の女性や女児が成長し、活躍するために必要とする基本的なケアに平等にアクセスできる世界を思い描いています」と、キンバリー・クラークの会長兼最高経営責任者（CEO）であり、キンバリー・クラーク財団の会長でもあるマイク・スーは述べています。 「キンバリー・クラークは1921年にフェミニンケア分野を創出して以来、女性や女児のケアを前進させることに一貫して取り組んできました。当社は、消費者の満たされていないニーズに応えるイノベーションの開発から、戦略的な社会的インパクト・プログラムの展開に至るまで、私たちが奉仕する地域社会の生活向上に取り組む責任を誇りとしています。私たちは、より良い未来は待てないことを理解しているからこそ、いま、そのインパクトをさらに加速させようとしています。」

資金提供を受けるプログラムは、支援が行き届いていない地域社会の支援に重点を置きます。主な取り組みには、青少年の若者を対象とした月経衛生およびスティグマ解消のための教育プログラム、安全な衛生設備へのアクセス拡大を図るプログラム、周産期および新生児に対する包括的なケアの提供、母親のメンタルヘルス支援、そして最も脆弱な人々の健康成果を改善するための保健医療システム強化プログラムが含まれます。

変革的パートナーシップによる、より良い世界のためのより良いケア

貧困にあえぐ家庭に必要不可欠なベビー用品を提供するためのキンバリー・クラークとBaby2Babyとの提携は、同NPOの最初の企業パートナーとして2011年にスタートしました。 2024年、当社のHuggies®（ハギーズ）ブランドは、米国保健社会福祉省とのパートナーシップのもと、米国における妊産婦死亡率の上昇に対処するBaby2Babyのイニシアチブを支援することで、このコミットメントをさらに強化しました。母子保健・新生児用品キットの配布を通じて、本プログラムはおむつの不足、新生児の健康、妊産婦のメンタルヘルスといった重要な課題に取り組んでいます。

「長年のパートナーであるキンバリー・クラークとそのハギーズ・ブランドの揺るぎない支援に深く感謝しています。彼らの多大な寄付と3年間のコミットメントのおかげで、私たちは妊産婦死亡率との闘いにより大きな影響を与えることができるでしょう」と、Baby2Babyの共同CEOであるノラ・ワインスタインとケリー・ソーヤー・パトリコフは述べました。「彼らの支援を受けて、私たちは15州にわたる新たな母親たちに物資を届ける取り組みを拡大し、特に心身に大きな負担がかかる産後の時期において、母親と赤ちゃんに必要な基本的必需品を確実に届けられるようにしています。」

2020年以降、プラン・インターナショナルとキンバリー・クラークは、Kotex®ブランドとともに、女児の月経の健康を支援するプログラムを通じて推定1,100万人を支援してきました。米国、ブラジル、中国、ペルーで展開されるこの進化したパートナーシップは、生理用品やトイレ施設へのアクセスを確保し、少女たちが自信と尊厳を持って月経を管理できるようにする教育を提供することで、生理にやさしい地域社会や学校環境を創出します。

「プラン・インターナショナルは、80年以上にわたり少女の機会拡大に取り組んできた経験から、月経の健康が少女たちの可能性を引き出す鍵であることを理解しています」と、プラン・インターナショナルUSAのプログラム開発担当バイスプレジデントであるケイト・エゼス氏は述べています。 「私たちはまた、男子が協力者として関わることで、持続的な変化が起こることもわかっています。キンバリー・クラークとのパートナーシップは、有害なタブーを取り払い、すべての子どもたちが学び、導き、決断し、成長できるようにするものです。」

キンバリー・クラークとProject HOPEとのパートナーシップを通じて、中国およびインドネシアの女性や女児に対する月経および母子保健へのアクセスを拡大します。このイニシアティブは、月経衛生教育、丁寧な出産ケア、メンタルヘルス支援に重点を置いています。ライフサイクル・アプローチを通じて、このプログラムは、教育、デジタル・ツール、思いやりのあるケアによって、思春期から妊娠、出産後の初期母性期に至るまで、個人を支援しています。

「キンバリー・クラークとプロジェクトHOPEは、女性や少女が本来受けるべきケア、尊厳、そして機会にアクセスできる世界への深いコミットメントを共有しています」と、Project HOPEの最高医務責任者（CHO）であるウチェ・ラルフ＝オパラ博士は述べています。「キンバリー・クラークは長年にわたり、製品の寄付や基幹的な活動支援を通じて私たちの活動を支援し、世界中の女性や女児が必要不可欠なヘルスサービスにアクセスできるよう貢献してきました。このパートナーシップの次の段階は、女児の最初の生理から妊娠、出産、そしてその後に至るまで、あらゆる段階で女性と女児を支援する総合的なアプローチを通じて、その影響をさらに拡大します。私たちは教育、メンタルヘルス、能力強化、アドボカシー活動に投資し、持続可能で体系的な変革を推進しています。」

キンバリー・クラークとユニセフは、約25年にわたる協働を通じて、26か国における乳児、女児、女性の健康と福祉の向上に取り組んできました。現在、その歩みは、ブラジル、インド、インドネシア、ペルー、ベトナムの各地域における女児の月経衛生教育とアクセス、若い母親のための母性保健に焦点を当てたイニシアチブを通じて受け継がれています。

「2001年以来、キンバリー・クラークとのパートナーシップは、新生児医療、幼児期の発達、清潔な水、衛生設備、緊急時の救命サービスの提供を通じて、約1,400万人の子どもと大人に力を与えてきました」と、ユニセフのパートナーシップ担当副事務局長であるキティ・ファン・デル・ハイデンは述べました。「女児と女性のためのこの変革的なパートナーシップがさらに深まり、より多くの命を救い、尊厳を高めるサービスを提供し、将来の世代に持続的な影響をもたらしていることに感謝しています。」

これらの慈善パートナーの中には、キンバリー・クラークとの長年の協力関係にある団体もありますが、今回の取り組みは財団との連携における新たな章を示すものです。財団の新たな戦略的重点分野の一環として、月経ケアと妊産婦・乳幼児ケアという2つの重要な領域に焦点を合わせることで、これまで個別に扱われがちであった相互に関連する課題に取り組んでいます。

この統合的なアプローチは、月経の健康、妊産婦の健康、乳幼児の発達の間に深いつながりがあることを認識し、ケアの連続性を反映したものである。キンバリー・クラークは、各地域においておむつや女性用衛生用品といった必需品を提供するブランドを持つ企業として、これらのパートナーシップを通じて、大規模かつ意義のあるインパクトをもたらす戦略的な立場にあります。

「私たちはすべての活動においてケアを軸に取り組むことを目指しています」と、キンバリー・クラークの社長兼最高執行責任者（COO）であるラス・トレス氏は述べています。「"We Care"は、実際に当社の3つのコアバリューの1つです。従業員、顧客、消費者、そして私たちが暮らし事業を展開する地域社会に対するケアは、キンバリー・クラークの根幹にあります。これらの戦略的パートナーシップにより、私たちはこの価値をさらに拡大し、世界中の女性と女児が受けるべき必要な支援を確実に届けていきます。」

キンバリー・クラーク財団が女性と女児のケアに重点を置くようになったのは、より良い世界のためのより良いケア（Better Care for a Better World）という会社の目的を実現するための取り組みの一つです。また、同社の「Powering Care」事業戦略にも整合しており、2030年までに10億人の生活にプラスの影響を与えるというキンバリー・クラークのグローバルな目標の達成に直接貢献します。

キンバリー・クラークの2030年の抱負とキンバリー・クラーク財団の活動の詳細については、https://www.kimberly-clark.com/en-us/sustainability/2030-ambitionをご覧ください。

[KMB-C] [KMB-S］

キンバリー・クラークについて

キンバリー・クラーク（NASDAQ：KMB）とその信頼のおけるブランドは、175を超える国や地域の人々の生活に欠かせないものとなっています。Huggies、Kleenex、Scott、Kotex、Cotelle、Poise、Depend、Andrex、Pull-Ups、Goodnites、Intimus、Plenitud、Sweety、Softex、Viva、WypAllを含む当社のブランドポートフォリオは、約70か国でシェア1位または2位を占めている。当社の目的は、より良い世界のためにより良いケアを提供することです。当社は、健全な地球を守り、強固な地域社会を築き、今後数十年にわたり事業の持続的な成長を可能にするために設計された持続可能な取り組みを実践することを約束しています。最新ニュースや150年以上にわたる革新の歴史については、キンバリー・クラークのウェブサイトをご覧ください。

キンバリー・クラーク財団について

1952年に設立されたキンバリー・クラーク財団は、キンバリー・クラーク社の慈善部門であり、持続的な社会変革を生み出す世界的な活動を支援することに専念しています。同社からの資金提供により運営されており、主な焦点は、女性や女児が思春期から母親となる過程で必要とするケアを推進する社会的インパクト投資に置かれています。

