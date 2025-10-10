こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京工芸大学の学生とスウェーデンの学生よる共同写真展を開催 ―スウェーデン大使館が後援―
東京工芸大学芸術学部（所在地：東京都中野区）写真学科大和田良准教授のゼミ学生を中心とした10名と、スウェーデンの首都ストックホルムにある写真学校Fotoskolan STHLMの学生10名による共同写真展が、中野キャンパスで開催される。2号館メディアラウンジでは10月21日（火）～11月8日（土）まで、「Exhibition of Julia Hetta's workshop results」をテーマとして、スウェーデンを代表する写真家・Julia Hetta氏を日本に招いて行われるワークショップの成果作品を展示。6号館ギャラリーでは10月28日（火）～11月8日（土）まで、「FLOWER/SHOWCASE」をテーマに花をモチーフとした作品を展示する。入場無料。なお、写真展は両国にまたがる国際共同プロジェクトとして行われており、ストックホルムでは8～9月に開催されている。
このたびの写真展は、同大芸術学部写真学科大和田良准教授のゼミを中心とした学生10名とスウェ―デンの首都ストックホルムにある写真学校Fotoskolan STHLMの学生6名が参加し、中野キャンパス2号館メディアラウンジと6号館ギャラリーの2つの会場において、それぞれ異なるテーマで開催される。
中野キャンパス2号館メディアラウンジでは作品テーマを「Exhibition of Julia Hetta's workshop results」とし、スウェーデンを代表する写真家・Julia Hetta氏を日本に招いて行われるワークショップの成果作品を展示。6号館ギャラリーでは「FLOWER/SHOWCASE」をテーマに、両国の花をモチーフとした作品を展示する。
写真作品は、それぞれの会場で空間インスタレーションとして展示される。
2025年6月から開始された同プロジェクトでは、期間中、両国の学生たちが写真展開催に向けて日本とスウェーデンをオンラインで繋ぎ、ミーティングが重ねられてきた。両国の学生によるミーティングでは、写真展のテーマ決定や写真表現に関するディスカッション、展示会場のレイアウト検討など、双方が意見を出し合いながら共同で進められた。
8月には大和田良准教授のゼミを中心とした学生8名がストックホルムを訪れ、Fotoskolan STHLMの学生と共同写真展「FLOWER」を開催。学生たちは2週間の滞在期間中、Fotoskolan STHLMの学生たちと交流しながら、スウェーデンの写真文化や写真表現を学んだ。
また、大和田良准教授は、スウェーデンの学生たちに向けた特別講演「日本の現代写真」およびワークショップ「ルーメンプリント制作」を開催している。
10月11日から、17日間の予定でスウェーデンから6名の学生が来日し、両国の学生による共同写真展が10月21日（火）～11月8日（土）の期間、本学中野キャンパスで開催される。
あわせて、Fotoskolan STHLMのMikael Cronwall氏による講演と、スウェーデンを代表する写真家・Julia Hetta氏による、本学写真学科学生と来日中のスウェーデンの学生たちに向けたワークショップが開催される。
このプロジェクトは、学生たちがなぜいま写真を学ぶのか、どのような視点や希望を持って制作に取り組むのかを探求し、日本とスウェーデンそれぞれの文化的観点から共通点・相違点を見出す"写真の未来"についてのケーススタディとなるもの。また、国際的な文化交流の中で多様な価値観に触れ合い、従来の枠を超えた写真表現・知見の創出を目指す。
大和田准教授は「学生の新たな発見と協働の成果を、ぜひご覧いただけますと幸いです」と話している。