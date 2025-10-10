







株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木優、以下 ブライセン） は、10月23日(木)15 時より現場の生産性を劇的に向上させる「WMS（倉庫管理システム）」の活用事例を紹介するウェビナーを実施します。

＼製造業・流通業・倉庫業 必見！／

WMS（倉庫管理システム）導入により部品入出庫から完成品出庫までを最適化。

作業負荷軽減・在庫精度向上・リードタイム短縮に加え、コスト削減と属人化解消を実現。工場全体の生産性を高めたお客さま導入事例も交え、その効果的な仕組みをご紹介します。

製造業・流通業、倉庫業問わず参考になるセミナーです！！

【ウェビナー概要】

日時 2025年10月23日（木）15:00～15:45【無料：予約制】

会場 オンライン参加費 無料

参加条件 事前申込制

講師 株式会社ブライセン 物流営業部 部長 安永健太

