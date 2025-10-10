こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
【10/23 ウェビナー開催】部品・完成品入出庫の業務効率化とコスト削減につながる仕組みをご紹介
株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木優、以下 ブライセン） は、10月23日(木)15 時より現場の生産性を劇的に向上させる「WMS（倉庫管理システム）」の活用事例を紹介するウェビナーを実施します。
＼製造業・流通業・倉庫業 必見！／
WMS（倉庫管理システム）導入により部品入出庫から完成品出庫までを最適化。
作業負荷軽減・在庫精度向上・リードタイム短縮に加え、コスト削減と属人化解消を実現。工場全体の生産性を高めたお客さま導入事例も交え、その効果的な仕組みをご紹介します。
製造業・流通業、倉庫業問わず参考になるセミナーです！！
【お申し込みはこちら】
https://x.gd/HFxoZ
【ウェビナー概要】
日時 2025年10月23日（木）15:00～15:45【無料：予約制】
会場 オンライン参加費 無料
参加条件 事前申込制
申込 https://x.gd/HFxoZ
講師 株式会社ブライセン 物流営業部 部長 安永健太
【お問い合わせ先】
株式会社ブライセン
物流営業部
〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30F
TEL:03-6264-7226
COOOLa（クーラ）担当
mail:wms-sales@brycen.co.jp
HP:https://cooola.jp