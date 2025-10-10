パワー系アクション俳優の大東賢が登壇、１０月１１日（土）と１０月１２日（日）第３回丹波国際映画祭「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
PAG事務局 パワーアクショングロウが製作する特撮ヒーロー映画界のレジェンド、藤岡 弘、と堀田 眞三が声優として出演するパワー系アクション俳優の先駆者として知られる大東 賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が兵庫県の丹波国際映画祭にノミネートされ、更に劇場が２つ追加して上映される事により、大東賢監督が２日で６日の舞台挨拶をする事になりました。
また、「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が掲載されたポスターも完成しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331493&id=bodyimage1】
やまなみホール 兵庫県丹波市山南町谷川１１１０
*１０月１１日（土）～１０月１３日（月）
１０時００分～１１時５５分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
メガエビスシネマ 兵庫県丹波篠山市今田町今田１４－１
＊１０月１０日（金）～１０月１３日（月）
１４時４５分～１６時０８分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
エビスシネマ 兵庫県丹波市氷上町成松２６３－３
*１０月１０日（金）～１０月１２日（日）
１８時３０分～１９時５３分
１１日（土）１２日（日）舞台挨拶 大東賢（監督・主演）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331493&id=bodyimage2】
ノミネート作品は「大長編 タロウマン 万博大爆発」「バレリーナ」「３５年目のラブレター」等、著名な商業映画ばかりですが、その中に自主映画の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がノミネートされ話題になっています。
上映と舞台挨拶を楽しむ他、絵馬の投票券購入でお気に入りの映画に投票することもできます。
１０月１３日には各入賞の映画が決まります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331493&id=bodyimage3】
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作品情報
２０２５年5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
https://youtu.be/u3fin8KAAeY?si=Ux_MXF_98MN_68Lt
テレビ局取材！ 藤岡弘、さんからの熱い手紙も！
https://youtu.be/FP5oWxLdH8Q?si=6x-uXxqJVpAvivZg
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」応援ソング
https://youtu.be/eLRIi3ZnRBA?si=5uiYm_vp3XuI8KbG
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331493&id=bodyimage4】
《見どころ》
アームレスリングの元日本王者でアクション俳優や監督として活動する大東賢が監督と主演を兼任したアクション。総人口が100億を超えた2050年の日本で、ゴッハイ（誤配）を名乗る武装勢力からの攻撃にアルバイト配送員が立ち向かう。徳丸新作や富樫宜弘などが共演し、俳優の堀田眞三と藤岡弘、が声優として出演する。
《あらすじ》
総人口が100億を超えた2050年の日本。人類は食料や資源の供給・維持のため月面に進出していた。宇宙事業が順調に進む中、ゴッハイ（誤配）を名乗る武装勢力が攻撃を開始する。大東寺トランスポートで働くアルバイト配送員の美剣疾風は、社長の命令により安価なパワードスーツでゴッハイや宇宙人との戦いに挑む。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331493&id=bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
