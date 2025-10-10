おもちゃ鑑定士の小材直由とパワー系アクション俳優の大東賢が対談、YouTube番組「小材直由の超合金鑑定」ラジオ番組「小材直由のマニア経済学」収録終了！
パワー系アクション俳優の先駆者として知られる大東賢さんがおもちゃ鑑定士の小材直由さんと再会し、YouTube番組「小材直由の超合金鑑定」とラジオ番組「小材直由のマニア経済学」に出演する事が決まり関東地区で収録が行われました。
おもちゃ鑑定士の小材直由さんと言えば、最近は地上波のテレビ番組に出演し、有名な芸能人のおもちゃを鑑定したり、人気YouTube番組の司会やラジオ番組の司会をする著名人です。
小材直由さんはパワー系アクション俳優の大東賢監督の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を神奈川のシネマノヴェチェントで鑑賞し「この映画は広めるべきだ、今の時代に必要な映画」と評価し「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の話題の熱を上げた著名人です。
その二人が１０月９日に再会し、YouTube番組「小材直由の超合金鑑定」とラジオ番組「小材直由のマニア経済学」の収録の話で盛り上がりました。
映画「燃えよドラゴン」や「ロッキー」「酔拳」、テレビ番組「仮面ライダー」「闘え！ドラゴン」等、マニアすぎる話がメインでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331485&id=bodyimage1】
尚、このYouTube番組「小材直由の超合金鑑定」とラジオ番組「小材直由のマニア経済学」で収録した放送日は、後日、SNSで情報を配信予定です。
10月18日土曜日の横須賀HUMAXシネマズ（神奈川）でのパワー系アクション俳優の大東賢監督「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」上映と舞台挨拶ではおもちゃ鑑定士の小材直由さんも応援として登壇されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331485&id=bodyimage2】
大東賢さんは、現在、パワー系のアクション俳優として活動し、自ら監督・主演の映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を製作し、アームレスラー、ボディビルダー等もアクション映画界で活躍できるようなパワフルなアクション映画製作を目指しています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」には現役ボディビルダー元日本王者、白川奉信さんも出演されています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331485&id=bodyimage3】
《映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のあらすじと特徴》
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
《映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のあらすじと特徴》
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。