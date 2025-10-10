≪10月18日≫ 三幸学園の専門学校・通信制高校 5校合同のハロウィンイベントを開催【三幸学園 千葉地区】
学校法人三幸学園が運営する、千葉医療秘書＆IT専門学校、千葉リゾート＆スポーツ専門学校、千葉ビューティー＆ブライダル専門学校、千葉こども専門学校、飛鳥未来高等学校 千葉キャンパスは、2025年10月18日（土）に地域の皆さまを対象としたハロウィンイベントを開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331482&id=bodyimage1】
本イベントは、地域の方々と学生が一緒に楽しみながら交流できる場として企画されたもので、子どもから大人まで気軽にご参加いただけます。
運営はすべて学生が担当し、日頃の授業で学んだ知識や技術を活かして来場者をおもてなしします。学生にとっても、学びを実践につなげる貴重な機会となります。
今年は5校合同での初開催。医療・スポーツ・ビューティー・こども・通信制高校の各分野が協力し、
多彩な30以上のブースを展開します。内容は「ゲームブース」「ビューティーブース」「フードブース」など盛りだくさん。スタンプラリービンゴに参加するとプレゼントがもらえる企画もあります。
入退場自由、参加無料。ぜひご家族やお友だちと一緒に、仮装して遊びに来てください！
イベント概要
イベント名： ハロウィンイベント
開催日： 2025年10月18日（土）10:30～15:00（受付10:00～）
会場： 千葉ビューティー＆ブライダル専門学校
（外に駐輪場・ベビーカー置き場あり／駐車場なし）
参加費： 無料
申込フォーム： こちらからお申し込みください
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_IKRswaeMZT20UoMIzvIvS8MAXn5X99tOJEejb--pKe4fOQ/viewform
【参加校】
千葉医療秘書＆IT専門学校
https://www.sanko.ac.jp/chiba-med/
千葉リゾート＆スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/chiba-sports/
千葉ビューティー＆ブライダル専門学校
https://www.sanko.ac.jp/chiba-beauty/
千葉こども専門学校
https://www.sanko.ac.jp/chiba-child/
飛鳥未来高等学校 千葉キャンパス
https://www.sanko.ac.jp/asuka/asukamirai/chiba/
本件に関する問い合わせ先
千葉ビューティー＆ブライダル専門学校
担当：藤本 早保佳
TEL：0120-035-861
E-mail：fujimoto-sayaka@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ