株式会社サンクユー マネジメント・バイアウト（MBO）による独立のお知らせ
2025年10月10日
株式会社サンクユー
マネジメント・バイアウト（MBO）による独立のお知らせ
この度、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役：堀川治）は、2025年9月16日をもちまして、株式会社バイタリフィ（本社：東京都渋谷区）が保有する当社の全株式を、当社代表取締役である堀川が取得するマネジメント・バイアウト（MBO）を実施し、同社グループから独立いたしましたことをお知らせいたします。
■MBOの概要と目的
今回のMBOは、当社代表取締役の堀川が、これまで株主であった株式会社バイタリフィより、当社発行済全株式を取得したものです 。
これにより、当社は株式会社バイタリフィのグループから離れ、独立した経営体制へと移行いたしました。
この度の独立を機に、経営の自由度を高め、より迅速かつ柔軟な意思決定を行うことで、市場のニーズや環境の変化にスピーディーに対応できる体制を構築してまいります。
そして、独自のビジョンに基づいた事業戦略を強力に推進し、お客様への提供価値の最大化と、さらなる企業価値の向上を目指す所存です。
■代表取締役 堀川のコメント
この度、MBOという形で株式会社サンクユーの新たなスタートを切ることができ、大変感慨深く思うと同時に、身の引き締まる思いです。
これまで多大なるご支援をいただいた株式会社バイタリフィ様には、心より感謝申し上げます。
今後は、独立した経営主体として、これまで培ってきた強みをさらに伸ばし、より一層お客様や社会に貢献できる企業を目指して、役職員一同、全力で事業に取り組んでまいります。
お取引先様、そして従業員の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
■ 株式会社サンクユーについて
株式会社サンクユーは、東京都品川区に拠点を置くWeb制作会社です。
EC-CUBEをベースにしたECサイト構築を強みとしており、BtoC-ECだけでなく、企業間取引に特化したBtoB-ECサイトの構築実績も多数あり、FAXや電話などのアナログ注文をWeb化することで、売上向上や業務効率化を支援しています。
また、Movable TypeやWordPressを活用したWEBサイト制作も得意としております。
https://www.thank-u.net/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社サンクユー
広報担当
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
