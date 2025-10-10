『勇気爆発バーンブレイバーン』公式外伝 未来戦士ルル 2025年10月10日（金）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、TVアニメ『勇気爆発バーンブレイバーン』の公式外伝小説「未来戦士ルル」を2025年10月10日（金）より全国書店にて発売いたします。
月刊ホビージャパンでの連載に新規エピソードを加え単行本化!!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330841&id=bodyimage1】
テレビアニメ『勇気爆発バーンブレイバーン』の本編では描かれなかった、メインキャラクター“ルル”がタイムリープをする前の重要なエピソードを全6話で連載した人気外伝小説「未来戦士ルル」を読みやすい文庫サイズで単行本化。単行本化に際して、本編の再録に加え新規エピソードも収録し、月刊ホビージャパンでの連載を読んだ読者も改めて楽しめる内容に。キャラクターデザイン原案・かも仮面氏による描きおろしキャラクターたちの表紙にも注目！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330841&id=bodyimage2】
▲登場キャラクター
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330841&id=bodyimage3】
▲月刊ホビージャパンにて掲載された特撮写真を使用した目次
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330841&id=bodyimage4】
▲かも仮面氏による、ホビージャパン掲載時の挿絵もカラーで収録！
【商品情報】
『勇気爆発バーンブレイバーン』公式外伝 未来戦士ルル
●発売日：2025年10月10日（金）発売
●定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）
●ISBNコード：978-4-7986-3945-1
●判型：四六判
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）「勇気爆発バーンブレイバーン」製作委員会
