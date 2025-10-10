







富山ガラス造形研究所では、富山のガラス芸術文化活動の振興と地域の活性化、人材育成を目的として2010年度よりアーティスト・イン・レジデンス事業を行っています。

この事業は、国内外で活動するガラス作家を公募し、その中から選ばれた作家が、富山の自然豊かな環境の中で制作に取り組み、その成果を滞在期間終了後も作品を通して残していこうとする活動です。また、広報活動を通じ「作家」と「ガラスの街とやま」双方の魅力を、国内外へ発信していきます。

今回は、カナダのガラス作家であるロバート・ルイス（Robert Lewis）氏が、10月24日から12月4日までの6週間にわたり富山ガラス工房で制作活動を行います。滞在期間中は、一般向けの公開講座や学生を対象とした講義、実演を行うほか、小学校訪問を予定しています。また、制作した作品は、成果発表の場である富山市ガラス美術館で展示します。

〈滞在制作期間〉

2025年10月24日（金）～12 月4日（木）（6週間）

〈公開講座〉

日時：2025年10月31日（金）

時間：午後5時から午後7時まで

場所：富山ガラス工房 第２工房 体験制作室

参加無料、申込み不要

〈展覧会〉

日時：11月22日（土）～11月30日（日）

午前9時30分から午後6時まで（金・土曜日は午後8時まで）

※初日（11月22日）は午後1時から アーティストトーク開催

場所：富山市ガラス美術館5階 ギャラリー2

参加無料、申込み不要

〈公開制作〉

日時：11月29日（土）

時間：午後2時から午後4時まで

場所：富山ガラス工房 第2工房

参加無料、申込み不要

〈富山ガラス造形研究所ホームページ〉

https://toyamaglass.ac.jp



招聘作家：ロバート・ルイス氏









