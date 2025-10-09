グリニッジが提供する「IMG-UP」が楽天市場のふるさと納税ランキング表示機能を新たに追加

株式会社ECXグループ

株式会社ECXグループ（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中 裕之）の子会社でグリニッジ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：田中 裕之）は、楽天市場のスマートフォン対策用の画像自動生成サービス「IMG-UP」において、ふるさと納税ランキング表示機能を新たに追加し、提供を開始しました。

■ IMG-UP「ふるさと納税ランキング表示」機能詳細

新たに追加された「ふるさと納税ランキング表示」機能では、楽天ふるさと納税内で公開されている返礼品ランキング（総合TOP100およびジャンル別ランキング）を自動的に取得し、商品画像にランキング情報を反映できます。

ショップ側は、自動更新により手作業での画像差し替えが不要となり、最新の表示が可能です。ランキング入り商品であることをユーザーにわかりやすく伝え、スマートフォンでの視認性を高めます。

■「IMG-UP」とは

「IMG-UP（イメージアップ）」は、楽天市場におけるスマートフォン対策用の画像自動生成サービスです。

楽天ランキング入賞や受賞歴・レビュー評価点数・ピックアップレビュー・出荷日、お知らせなどの最新情報をシステムが自動で取得し、商品画像に組み込むことで可視化し、ユーザーに「安心感」「信頼感」「人気度」を瞬時に伝えることができます。

これまで多くの店舗が、スマートフォン施策の一環として「高評価レビューの表示」「楽天ランキング入賞バナーの追加」などを手作業で行ってきましたが、「IMG-UP」を活用すれば自動化によって手間を削減しながら、より効果的な訴求を実現できます。

■「IMG-UP」概要

サービス名 ： IMG-UP（イメージアップ）

サービス内容： 楽天市場のPC・スマートフォン対策用の画像自動生成サービス

価格 ： 10,000円 （税別）3000商品まで

URL : https://img-up.greenwich.co.jp/

■IMG-UP 無料トライアル申込みページ

URL：https://img-up.ultra-cloud.com/trial/request

■【会社概要】

グリニッジ株式会社

代表者：代表取締役 田中裕之

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋一丁目16-4りそな新橋ビル8F

設立：平成15年5月26日

事業内容：EC・WEBソリューション(コンサルティング・制作・システム開発・運用)

ホームページURL： https://www.greenwich.co.jp

■【本件に関するお問い合わせ先】

グリニッジ株式会社

担当：インサイドセールス 塚部一貴 (つかべ かずき)

MAIL：inside-sales@greenwich.co.jp

TEL：03-5510-7260

FAX：03-5510-7296