株式会社タスキパートナーズ、不動産契約DXを推進する「PICKFORM」を導入

不動産・建築DXプラットフォーム「PICKFORM」を開発する株式会社PICK（本社：東京都目黒区、代表取締役社長兼CEO：普家 辰哉）は、株式会社タスキホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏村 雄、以下、タスキホールディングス）のグループ会社である株式会社タスキパートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：村田 浩司、以下、タスキパートナーズ）が、不動産・建築DXプラットフォーム「PICKFORM」を導入したことをお知らせします。

タスキパートナーズについて

タスキパートナーズは、タスキホールディングス（東証グロース市場 証券コード〈166A〉）のグループ会社として、空き家の買取再販事業を中心に展開しており、空き家を買取り、リフォーム・リノベーションを施して再販売することで、住宅の流通 > 市場を活性化させています。郊外を中心に幅広いエリアで事業を行い、取引先とのやり取りは遠隔地に及ぶことも多いのが特徴です。

導入の背景と課題

HPはこちら :https://tasukipartners.co.jp/

買取再販事業における契約実務には、以下のような課題がありました。

PICKFORM導入による解決策と期待効果

- 移動コストの負担：郊外物件が多く、遠方の取引先との契約で移動負担、金銭負担が大きい- 印紙税負担：契約書類が大量に発生する中、契約に準ずる書類への印紙負担が無視できないコスト要因に- 紙文書の煩雑さ：一気通貫による発注書・請書、管理委託契約書等の締結に伴い、郵送物（送付状・レターパック・返信用封筒等）が大量に発生し、管理工数が増大- 押印権限者のスケジュール確保：押印権限者のスケジュール調整が必要- 法令遵守の複雑さ：不動産取引の電子契約には宅建業法をはじめとする複雑なルールが存在し、法令遵守の観点から適法性の確保に慎重さが求められる- DX推進の機運：社内のメンバーからも「契約業務の電子化を進めたい」との声が上がっていた

今回の導入により、以下の効果が期待されています。

株式会社タスキパートナーズ 取締役 細谷様

- 移動コストの削減：遠隔地の取引先ともオンラインでスピーディーに契約締結、移動にかかる時間・費用を大幅に削減- 印紙税コストの削減：契約書、領収書、発注書等にかかる印紙代を大幅に削減- 業務効率化の向上：紙の契約書類の郵送・保管が不要となり、契約業務の効率化を推進- 押印業務の柔軟化：PICKFORM上での承認により、押印権限者が場所を問わず対応可能に- 法令遵守の安心感：PICKFORMは国内で唯一、国土交通大臣より宅建業法上の適法性について正式回答を取得しており、安心して電子契約を推進可能- DX推進の強化：PICKFORMの導入により、社内のDXを加速

株式会社タスキパートナーズは、日本全国に900万戸以上ある空き家の再生事業に取り組んでいます。

空き家は多種多様かつ複雑な「問題」が作り出した「結果」であり、

その問題の一部は私たち不動産業者や不動産業界従事者のITリテラシー向上により解決可能性が高まると考えています。

また、契約業務に伴う移動コスト削減、印紙負担削減は、本業へのコミットを加速させ不動産の流通量＆流通スピード向上に寄与すると確信しています。

当社はシンプルな買取再販事業に留まらず、買取→加工→リーシング→PM→AMと一気通貫して事業展開を行い、日々、多くの契約書を取扱っております為、PICKFORM導入により大幅な工数削減を期待しております。

「PICKFORM」サービス概要

PICKFORM

国土交通省より唯一適法の回答を得た電子契約＆業務効率化システムです。

サービスサイト :https://pick-hp.com/pickform

PICKFORMまるなげシリーズ

業務負荷の高い物件調査・契約書作成を弊社のプロフェッショナルチームにまるなげしていただくことが可能です。

サービスサイト :https://pick-hp.com/marunage

株式会社PICKについて

株式会社PICKは、「不動産取引を快適に、オープンに」をミッションに、不動産・建築業界のバリューチェーンが抱える構造的な課題に対し、2022年の「PICKFORM 電子契約」をリリース以来、不動産/建築の取引における「顧客体験の向上」を目指している企業です。「PICKFORM 電子契約」では国内で唯一国土交通大臣より正式回答をもらい、新しい法律に対しても安心して”適法に”利用いただけるサービスとして、導入企業が増えております。 今後は、不動産/建築業者の皆様の業務を1つでも多く解決するべく、業者の皆様の業務工程のあらゆるシーンにおけサービスのリリースを予定しています。PICKFORMは不動産・建築特化の Verticalオールインワン SaaSとして業界に貢献できるよう進化していきます。

【会社概要】

社名：株式会社PICK

代表者：代表取締役社長兼CEO：普家 辰哉

所在地：東京都目黒区下目黒2-20-28 いちご目黒ビル5F

設立：2018年10月

事業内容：不動産・建築DXプラットフォーム「PICKFORM」の企画/開発/運用

会社HP：https://pick-hp.com/



