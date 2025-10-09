【新機能リリース！】ジョブカン青色申告に「農業科目体系」を追加

株式会社ジョブカン会計

株式会社ジョブカン会計（東京都渋谷区、代表取締役：宮川浩嗣）は、本日10月9日（木）より、個人事業主向けのクラウド会計ソフトである『ジョブカン青色申告』に、新たに「農業科目体系」機能を追加し、リリースしました。これにより、一般、不動産、農業の各科目体系に対応し、より多くの個人事業主の皆さまにご利用いただけるようになります。

『ジョブカン青色申告』公式サイト : https://bluereturnonline.jobcan.biz/

■開発背景

昨今『ジョブカン青色申告』への農業対応に関するご要望を特に多くいただいておりました。これにお応えするため、今回新たに、農業所得に対応した決算書や内訳明細書を自動で作成できるようになりました。これにより、複雑な仕訳や集計作業を大幅に効率化できます。

■利用可能な農業科目体系

・農業

・農業／生産科目

・農業／生産科目＋不動産科目

・農業／不動産科目

■今後対応予定の機能（2026年1月予定）

・ジョブカン確定申告における農業所得の取込

・農業科目体系の消費税申告書の出力（PDF・e-Tax対応）

・デスクトップ版「ジョブカンDesktopシリーズ」とのデータ連携

※ジョブカン青色申告から連携ファイルを書出・取込することはできますが、現時点ではデスクトップ版への取込は非対応です。

■『ジョブカン青色申告』について

シリーズ累計導入実績27万人以上の多くのお客様にご利用いただいている「ジョブカンDesktopシリーズ」のクラウド版となる個人事業主専用の会計ソフトです。

WindowsだけではなくMacでもご利用いただくことができ、幅広くご利用いただける製品となっています。

「デスクトップ版会計ソフトの操作性をオンライン上で実現」をコンセプトに、画面移行やデータ入力にもたつくことなく、サクサクと仕訳データの入力が可能です。

■会社概要

【株式会社ジョブカン会計】

所在地 ：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー 8F

代表者 ：代表取締役CEO 宮川浩嗣

設立 ：2002年3月19日

事業内容 ：Windowsアプリケーション開発、インターネットによる情報提供サービス運営、Webサイトの企画・制作・構築、Webアプリケーション開発、各種データベースアプリケーション開発、システム及びネットワーク設計・構築

企業サイト：https://www.jobcan.biz/