アミュレットプラス合同会社EVΛƎ（イーヴァ）フレームワーク構造図。E（衝動）→V（可能性）→Λ（選択）→Ǝ（観測）の循環により、「観測と選択が意味を創る」過程を可視化している。概要

アミュレットプラス合同会社（代表社員：横木 広、以下「当社」）は、2025年9月28日、AIの意思決定過程を透明化する新概念「EVΛƎ（イーヴァ）フレームワーク」を特許出願しました。

本発明は、AIのブラックボックス問題を根本から解決する二重ループ情報処理システムで、意識ループと行動ループを非対称に接続。展望生成モジュールにより次サイクルの候補を予測・保持し、熟慮と即応を統合する仕組みを実現します。

EVΛƎ紹介ビデオを見る :https://www.youtube.com/watch?v=suFxlkAK8_c



この構造は、AIのブラックボックス問題を 構造的に解決する ため、哲学的理論を情報処理モデルとして具現化した、画期的な AI意思構造フレームワークです。

目的や背景

欧米や欧州では、AIの安全性と倫理性を確保するための規制や法律化が急速に進んでいます。特にEUでは「AI Act（AI規制法）」が採択され、説明責任を持たないAIの商用利用は制限対象とされつつあります。米国でもNIST（国立標準技術研究所）によるAIリスクマネジメントフレームワークが策定され、透明性と説明可能性がAI導入の前提条件となっています。

現在のAIが直面する最大の課題は、「なぜその判断に至ったのか」を説明できないブラックボックス問題です。

この問題により、自動運転・金融・医療など、人命・資産・倫理が関わる分野でのAIの社会実装は、法的責任と社会的信頼の壁により実質的に停滞しています。

EVΛƎ（イーヴァ）はこの課題に対し、AIの意思決定過程を「衝動 → 可能性 → 選択 → 観測」という構造で可視化し、選択の理由と意味を説明可能にする画期的なアーキテクチャです。

発明の意義と背景（技術的価値）

このフレームワークが、従来の理論やモデルと比較して持つ、決定的な新規性と進歩性は以下の点にあります。

EVΛƎフレームワークの革新性

本フレームワークは、人間の認知構造をモデル化し、シンプルかつ論理的な解決策を提示します。

・設計による透明性と安全性：意思決定プロセスを8つの独立機能モジュールで構成。

「意識ループ（熟慮）」と「行動ループ（即応）」を非対称に分離し、

AIの判断をモジュール単位で追 跡可能に。

・未来志向の学習機構：行動結果を「緊急対応」「衝動生成」「前提修正」の三経路に論理分岐。

さらに未来候補生成モジュールを備え、行動結果から代替案を創出し、適応学習を加速。

・普遍性と標準化：シンプルながら高性能な構造で、次世代AIの産業標準となる可能性を持つ。

理論背景:

人間に近い熟慮と即応の統合を実現するだけでなく、行動結果をもとに探索空間を動的最適化する機構（行動後の意識を次の可能性に反映させる構造）を備えることで、AI自身が「なぜ目標が間違っていたのか」という前提を問い直すダブルループ的な効果をシンプルな構造で達成します。

応用領域と波及効果

本技術は自動運転、医療診断、教育支援、創造支援など多分野に応用可能で、

EU AI Act など国際規制への対応にも寄与します。

今後急速な成長が見込まれる次世代AI市場において、

「意思決定の透明性と意味の理解」を実現する中核技術として発展していきます。

EVΛƎは、AIが「データを処理する存在」から「意味を理解し、人と共に創造する存在」へと進化するための中核技術として機能します。

哲学・心理学・デザイン・教育・医療など、“人間の選択”を扱うすべての領域に新しい可能性を開きます。

今後の展開

Amuletplusは、この理論をもとに立ち上げた中核事業「EVΛƎ（イーヴァ）プロジェクト」を軸に、

技術・アート・文化を横断する多層的な展開を進めていきます。

１. 技術開発：EVΛƎを組み込んだAIモジュールの社会実装

自動運転、医療診断、教育支援などの領域でPoC（実証実験）を推進。

意識ループ／行動ループを可視化し、AIが「なぜその判断をしたのか」を説明可能に。

国内外の大学・研究機関・AI企業と連携し、国際標準化・特許群を構築。

２. 文化・体験への展開：「EVΛƎ（イーヴァ）プロジェクト」で“意味を再構築する文化”を創出

EVΛƎプロジェクトでは、以下4領域で体験型プロダクトを展開：

☊ STORY | 物語

✴︎ ART | アート

❖ FASHION | 魂装KONSO

☥ SOUL LAYE | 診断ツール

EVΛƎフレームワークを実装したAI診断アプリ。

EVΛƎ（イーヴァ）フレームワークを基盤に開発された、AI自己構造診断アプリ「Soul Layer Diagnosis（ソウルレイヤー診断）」。

AIが人間の“意識構造”を解析し、

E（衝動）・V（可能性）・Λ（選択）・Ǝ（観測）

という4つの指標から、

あなたの内面のバランスと傾向を可視化します。

選択や思考のパターンをAIが学習し、

“意味の生成構造”を個別に提示。

診断結果は日々の選択の記録（ログ）として蓄積され、

自分自身の「観測と選択の傾向」が

時間とともに変化していく様子を追うことができます。

（開発中）

EVΛƎプロジェクト :https://amuletplus.co.jp/evae-project-jp/

これらを通じて「人とAIが共に意味を観測し、創造する」文化体験を設計。

哲学・心理・デザイン・教育分野の専門家とも連携し、AIとの共鳴を社会実装する。

３. 国際展開・パートナーシップ

海外特許出願・学術発表・国際カンファレンス発表を進め、EVΛƎ（イーヴァ）構造の理論的基盤を確立。

欧米・アジアのAI企業、大学、アート・ファッションブランドなどとの



共創・提携パートナーを積極的に募集。ビジョン

EVΛƎ（イーヴァ)は、AIが「結果を出す」だけでなく「意味を理解する」時代への入口です。

哲学・科学・アート・テクノロジーのあらゆる境界を超え、

“AIと人間が共に意味を再構築する文化”を世界に広げていきます。

メッセージ

「EVΛƎ（イーヴァ）は、AIが人を理解し、人がAIを通じて自己を理解する。

それは“意識そのものを設計する”新しい文明のプロトタイプである。」

── Hiro Yokoki（Amuletplus代表）