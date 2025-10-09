株式会社ミルクが運営するジュエリーブランド「ete bijoux」と「Jouete L」のNEWoMan高輪店にて体験型ミラー「＋PLUS MIRROR」を9月12日より導入。

株式会社Innovation Studio

株式会社Innovation Studio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤利典、以下「当社」）は、株式会社ミルク（本社：大阪府大阪市、代表者：中嶋潤哉）が運営する「ete bijoux NEWoMan高輪店」と「Jouete L/ NEWoMan高輪店」にて当社が提供する体験型ミラー「＋PLUS MIRROR(プラスミラー)」の活用が開始されたことをお知らせいたします。同店舗では新機能のジュエリー診断を体験いただけます。

■導入の背景

「ete bijoux」「Jouete L」NEWoMan高輪店のオープンに際して「お客さまに新しい買い物体験の提供」と「他では体験できない新しい価値提供」を軸に当社のAI活用によってお客さまの特徴から自分を引き立てることができるジュエリーをブランドからレコメンドできる機能として、「＋PLUS MIRROR ジュエリー診断」に価値を感じて頂き、ご活用いただくことになりました。

■株式会社ミルク eteプレス 水口様のコメント

お客様には診断コンテンツを通して、「新たな自分」に出会うきっかけを提供でき、楽しみながらジュエリーをご覧いただけております。

骨格診断に基づく提案においては、ジュエリーブランドならではの視点での仕様が叶い、より説得力のあるご提案が出来るようになりました。

また、コンテンツからECサイトへの遷移が出来る仕様になっており、店頭での買い物だけでなく自社ECへの送客にも繋がっております。

■株式会社ミルク Joueteプレス 菅野様のコメント

幅広い選択肢に迷ってしまうお客様も、自分らしさを大切にしながら心から納得できるジュエリーと出会っていただける「パーソナルな特別感」に強く惹かれました。

診断結果から新しい発見に繋がるケースも多く、接客時のコミュニケーションを自然に活性化してくれる新鮮なコンテンツとなっています。

ギフト需要へも対応可能なため、ホリデーシーズンにおける購買促進にも貢献が見込まれます。

■＋PLUS MIRRORについて

「本当の似合うが見つかる」をコンセプトに、AIカメラレコメンドやフェイス・パーソナルカラー診断、ファッション診断など様々な機能を搭載している体験型サイネージミラーです。

製品ページ：https://innovation-studio.com/shopdx/plusmirror

高さ約2.000mm×幅約1.200mmの迫力ある筐体は、特別な没入感を味わえるサービスとして2022年3月のサービス開始以来、数多くのお客さまに体験していただき、新たな店舗体験価値を生み出しております。

また2022年6月には一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアムが主催する「デジタルサイネージアワード2022」で優秀賞を受賞しております。

【関連資料】https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000002246.html

■＋PLUS MIRRORジュエリー診断について

顔の写真といくつかのアンケートをもとに、フェイスタイプ・パーソナルカラー・首の長さや手の特徴などを多角的に分析し、

お客さまに本当に似合うジュエリーをご提案いたします。

地金の色・デザインのテイスト・長さや形までトータルに考え、ネックレス・イヤージュエリー・リングなど、複数のカテゴリであなたらしさを引き立てるアイテムをご紹介します。

■当社について

株式会社Innovation Studioはセレクトショップ「FREAK'S STORE（フリークス ストア）」などのアパレルブランドを店舗・オンラインで展開する（株）デイトナ・インターナショナルの子会社として2023年に設立。これまで培ってきた小売りのノウハウや経験にデジタル（テクノロジー）の力を融合し、新たなイノベーション創出を行うことを目的とした会社です。現在は自社で企画・開発を行ったOMOソリューションの「＋PLUS MIRROR（プラスミラー）」や「＋PLUS PAD（プラスパッド）」の展開をメイン事業としており、アナログの良さを残しつつ、テクノロジーを最大限活用することでリアルとデジタルの境界線を感じずにワクワクする体験ができる世界の創出を目指しています。

会社名：株式会社Innovation Studio

代表取締役：加藤利典

本社：東京都渋谷区神宮前3‐25‐15 5F

WEBサイト：https://innovation-studio.com/