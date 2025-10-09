リーナー、「Inside Sales Award 2025」を受賞～AIを活用した革新的な取り組みが評価され、インサイドセールスの進化に貢献～

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、当社のインサイドセールスチームが、2025年10月8日に開催された「Inside Sales Conference 2025」内で行われた「Inside Sales Award 2025」において、優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

「Inside Sales Award 2025」は、優れた取り組みや事例発表を通じたインサイドセールスのさらなる普及と発展への貢献を目的としています。今年のテーマは「AI時代に生き残るために」であり、「AI活用によって顧客・組織・会社の体験の向上や成果（売上）改善に成功したエピソード」が募集されました。

リーナーは、このテーマに基づき、「さらば、静寂のインサイドセールス― AIと共に「対話」を取り戻したチームの軌跡 ―」と題したエピソードをリーナーのインサイドセールス部 責任者、立野より発表しました。この取り組みでは、AI技術を戦略的に活用し、従来の常識を覆す顧客体験の向上と事業成果の最大化を実現した点が高く評価され、今回の受賞に至りました。

■受賞者プロフィール

株式会社Leaner Technologiesインサイドセールス部 責任者

立野 雄也

名古屋大学卒業後、2017年にパーソルキャリア株式会社へ新卒入社。大手製造業向けの新規法人営業を経験した後、営業戦略企画部門へ異動。営業戦略の策定や組織体制の構築を通して、営業組織の変革・成長を支えました。

2021年11月より株式会社Leaner Technologiesにて、インサイドセールス組織の立ち上げ期から参画し、展示会やウェビナー、顧問など多様な施策を推進。現在はインサイドセールス組織の責任者として事業を牽引しています。

■Inside Sales Award 2025について

主催： Inside Sales Conference 2025 実行委員会

URL： https://insidesalesconference.jp/2025/award

■会社概要

株式会社Leaner Technologies

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシング DXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」 を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プ ロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の 利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区西五反田７丁目２３－１ 第3TOCビル 9F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp