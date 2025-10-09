朝日新聞社がオールインワンAI編集アシスタント「StoryHub」を導入

StoryHub株式会社

StoryHub株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：田島 将太、以下「当社」）が提供するオールインワン編集アシスタント「StoryHub（ストーリーハブ）」（以下、StoryHub）が、株式会社朝日新聞社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：角田 克、以下「朝日新聞社」）に導入されたことをお知らせいたします。

■ 「StoryHub」導入の背景

朝日新聞社では、2025年9月29日に「AIに関する考え方」を公表（※）。その冒頭では、AIはあくまで人間を補助する役割とし、最終的な判断と責任は人間が担うことを宣言しました。また、朝日新聞社ではAIの利活用を進め、多様な商品・サービスを開発するほか、「AI委員会」を設置し、利活用の促進やルール作りに取り組んでいます。

（※）朝日新聞社が「AIに関する考え方」を公表（2025年9月29日リリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001969.000009214.html

「価値あるストーリーを共創するハブになる」をミッションに掲げる当社は、良質なコンテンツ制作には人間の創造性が必要不可欠だという考えのもと、「AIに全てを丸投げせず、アシスタントとして活用する」というコンセプトでオールインワンAI編集アシスタント「StoryHub」を提供しています。当社のこうした考え方が、朝日新聞社のAIに関する考え方と一致し、このたびの導入にいたりました。

StoryHubは、メディア事業本部が運営するウェブサイトの一部コンテンツや、朝日新聞デジタル版の「土曜ビューアー号外」の編集作業などに利用し、生成された文章は編集者・記者が確認し、必要に応じて修正いただきながら活用いただいております。

また、2025年10月30日（木）開催のメディア担当者向け大型AIカンファレンス「StoryHub Ensemble 2025」では、基調講演で朝日新聞社 社長CEOの角田 克氏に登壇いただく予定です。

■ オールインワン編集アシスタント「StoryHub」とは

- StoryHub Ensemble特設サイト：https://storyhub.jp/ensemble-2025- 関連プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000133529.html

「StoryHub」は、高品質なコンテンツを低コスト・効率的に制作できるオールインワン編集アシスタントです。特許も取得した制作の全工程を支援する機能により、これから情報発信したい方でも安心して高品質なコンテンツ制作が可能です。

■ 会社概要

- サービス名：StoryHub（ストーリーハブ）※2025年3月に「apnea（アプネア）」から名称変更- サービスサイト：https://storyhub.jp/service/storyhub- 特許番号：第7685132号（登録日：2025年5月21日）- 会社名：StoryHub株式会社（旧：ストリーツ株式会社、2025年3月に社名変更）- 代表取締役CEO：田島 将太- 設立：2022年4月- 所在地：東京都千代田区有楽町1丁目2-2 東宝日比谷ビル 9F- 企業サイト：https://storyhub.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

StoryHub株式会社 広報・PR担当

メール：info@storyhub.jp