【10/29 開催】MagicSuccessを提供するUPDATA、『Customer Success Day! 2025 秋』に登壇決定！

既存顧客営業に特化したカスタマーサクセスプラットフォーム「MagicSuccess(https://magicsuccess.tech/)（マジックサクセス）」を提供する株式会社UPDATA（本社：東京都港区、代表取締役：岡村雅信）は、『Customer Success Day! 2025 秋』に登壇いたします。

参加申し込みはこちら：https://callcenter-japan.com/event_form/28/

開催背景

本イベントは、IT・人材・BPOの側面から、成長戦略の「エンジン」としてのカスタマーサクセスを語り尽くします。

顧客との関係性が高度化・複雑化する中で、カスタマーサクセスの役割は“オンボーディング支援”だけでなく、“ビジネス全体の成長の駆動力”へと進化しつつあります。本セミナーでは、最新事例の動向を通じて現場の課題に触れながら、「持続可能なCS」体制作りの構築と成果創出のあり方を考察します。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57412/table/36_1_a494598ebff41beafaafe160bad9e72d.jpg?v=202510100756 ]

弊社セッション登壇内容

【セッションテーマ】

カスタマーサクセスに必要なIT要素を再検証！「顧客理解」「リレーション深耕」に欠かせない条件とは

【セッション概要】

カスタマーサクセスの実践には、深い顧客理解と、親密なクライアント／顧客との関係性構築が欠かせません。それを「人任せ」にしてしまうと、一時的に上手くいっても、属人的で継続性のない取り組みに終わります。そうならないための仕組み──ITソリューション、あるいはBPOなどの活用について議論します。

登壇者プロフィール

岡村 雅信

株式会社UPDATA 代表取締役

大学在学中に公認会計士を目指す傍ら、UPDATA創業に参画。デザイナーやプロデューサーとして経験を積み、不動産テック事業を立ち上げ、事業責任者として主力事業へと育てる。その後、取締役を経て、2019年に全株式を買い取り代表取締役に就任。ビジネスサイドが自由にデータ活用をできる世界を実現するために、ノーコードデータ基盤「DataMage」の構想を進め、2023年に正式ローンチを実現。2024年には「MagicSuccess」としてピボットし、事業責任者・プロダクトオーナー・カスタマーサクセスを兼任し、世界最高のプロダクト開発に尽力している。一般社団法人日本カスタマーサクセス協会の常任理事。

■カスタマーサクセスプラットフォーム「MagicSuccess」について

MagicSuccessは、株式会社UPDATAが提供する国産カスタマーサクセスプラットフォームです。強力なノーコードデータ基盤により、あらゆる顧客データを統合し、完璧な360°顧客ビューを構築します。統合データを活用して状態変化を検知するシグナルやヘルススコア、戦略的なエクスパンションを実現するアカウントプラン機能を備え、アップセル・クロスセル率450％向上、チャーン50％削減、担当顧客数2倍といった実績を生み出しています。エンジニア工数をほとんど必要とせず、最短2週間で導入可能です。

https://magicsuccess.tech/



■カスタマーサクセスメディア『CS NOW』

CS NOWはカスタマーサクセス業務に携わっている方、カスタマーサクセス組織を持つ経営者の方、カスタマーサクセスに興味のある経営者や従業員の方向けに、カスタマーサクセスに関する有益なコンテンツを発信する事で、カスタマーサクセス普及や発展を加速させるオウンドメディアです。

https://media.updata.tech/



■会社概要

株式会社UPDATAは「データで人類をアップデートする」をミッションとするDXソリューションの企画・開発・提供をしているテクノロジーベンチャーです。



会社名：株式会社UPDATA(https://updata.tech/)

代表者：代表取締役 岡村 雅信

所在地：東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル5階B室

資本金：8250万円（資本準備金含む）

設立：2007年9月

事業内容：カスタマーサクセス向けの支援ツール、不動産業界向けDXソリューションの提供



