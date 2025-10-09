Video Agentでプレゼン/説明業務を自動化・効率化する「LOOV」が、「Japan DX Week 秋 2025 第9回 AI・業務自動化 展【秋】」に出展

株式会社LOOV

株式会社LOOV（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：内田雅人）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される日本最大級のIT展示会「Japan DX Week 秋 2025」に出展することをお知らせいたします。

●AIを活用して「自動化」するソフトウェア・サービスに触れられる国内最大規模の大型展示会

LOOVが、「Japan DX Week 秋 2025 第9回 AI・業務自動化 展【秋】」に出展

「AI・業務自動化 展」は、これまで人が行っていた業務を、主にAIを活用して「自動化」するソフトウェアや関連サービスが出展する専門展です。最近では生成AIのビジネス利用を支援するサービスが数多く出展しており、業務の効率化、コスト削減、品質向上を目指す企業にとって、新しい技術やサービスの情報を得る絶好の機会です。

展示会場へのご入場には、事前来場登録が必要です。

【事前来場登録（無料）】

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1497351988652652-MSA

＜展示会概要＞

・イベント名：Japan DX Week 秋 2025 内 第9回 AI・業務自動化 展【秋】

・会期：2025年10月22日（水）～24日（金）10:00～18:00（最終日は17:00まで）

・会場：幕張メッセ

●LOOV出展内容

当社ブースでは、いつものプレゼン/説明資料を基にAIが自動でプレゼン動画を作成、プレゼンを行うVideoAgent「LOOV（ルーブ）」をご体験いただけます。

営業やマーケティング、CS（カスタマーサクセス）、HR（採用・教育）など、さまざまな業務領域における「業務の効率化」「成果の再現性」「顧客体験の最適化」を実現する活用例を、実演とデモ動画でご紹介します。

また、ブースにお越しいただいた方には、ノベルティ「LOOV特製冷感シート」をプレゼントいたします（※数量限定）。ぜひお誘い合わせの上、当社ブースへお越しください。

＜ブース概要＞

・ブース位置：4ホール 小間番号：A18-52

・出展企業：株式会社LOOV

・サービスページ：https://loov-video.com/

●あらゆるシーンで利用が可能な Video Agent「LOOV」

Video Agent「LOOV」

LOOV（ルーブ）は、AIを活用して各顧客の属性に応じたプレゼンを自動化する「Video Agent」を簡単に作成/活用することができるソリューションです。LOOVを使えば、工数をかけずに顧客ごとに適切な情報を提供することが可能になることに加え、視聴データや顧客データを取得・活用することで、企業のDXの促進を図れるため、サービス開始から2年で導入企業は200社を突破しています。

営業やマーケティング、カスタマーサクセス領域を中心とした顧客向けの「プレゼン自動化」のみならず、採用時の企業説明会やカジュアル面談、入社後のオンボーディングといったHR業務、さらに、代理店や販売店向けのオンボーディングやトレーニングなどの幅広い領域の業務効率化、成果向上をご支援します。

● 会社概要

私たちは「人にしかできない仕事をアップデートする」をPurposeに掲げ、プレゼンや解説といった、従来は人にしか出来ないと考えられてきたコミュニケーションを、デジタル上で自動化することを実現するスタートアップ企業です。

近年、日本のビジネス環境では、DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速し、業務の効率化や人的リソースの最適化が重要視されています。その中で、企業のプレゼンテーションや解説業務自体の自動化に対するニーズも高まりつつあります。Video Agent「LOOV」は、こうした市場の変化に対応し、企業の情報伝達をよりスムーズかつ効果的に行うための革新的なソリューションです。

Video Agentは、AIを活用して“人が話す”ようなプレゼンテーションや解説を自動で行うソリューションです。営業資料の説明、カスタマーサポート、PR、IR活動、社員教育、オンボーディング、さらには採用活動まで、幅広い分野で活用可能です。これからの企業活動において、「伝える」ことをもっとスマートに、もっと効果的に。Video Agentがその未来を支えます。

2024年には、週刊東洋経済が発表する「『すごいベンチャー100』 2024年最新版」に選出されています。(※1)2025年には、アジア太平洋地域で影響力を持つテクノロジー専門誌 CIOReview APAC が選出する「TOP SaaS DEVELOPMENT SERVICE IN APAC 2025」を受賞いたしました。(※2)

※1 「すごいベンチャー100」2024年最新版・全リスト（東洋経済オンライン）：https://toyokeizai.net/articles/-/824233

※2 CIOReview APAC「LOOV: Powering The Intelligent Evolution Of Enterprise Communication」：https://www.cioreviewapac.com/loov

会社名 株式会LOOV（ルーブ）

代表者 代表取締役CEO 内田 雅人

所在地 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-4-4

設立 2022年4月

事業内容 Video Agent「LOOV」の研究開発・提供

URL https://www.loov.co.jp/