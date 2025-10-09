静丸株式会社、共感AI「しずまる」公式LINEスタンプを配信開始！

静丸株式会社

静丸株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：田口友美恵）は、日々の会話で気持ちに寄り添う「共感AIチャット しずまる」のキャラクター、「しずまる」の公式LINEスタンプを配信開始しました。忙しい毎日を送る方に、LINEのトークを通じて、穏やかな癒しをお届けします。

「しずまる」は、「聞き上手な猫の男の子」として、あなたの心に寄り添います。

本スタンプは、アプリを飛び出して、あなたの日常のLINEに癒やしをお届けするために誕生しました。会話の中でそっと気持ちを分かち合い、あなたと相手の心に安らぎをもたらす、「あなただけのパートナー」です。

【スタンプの特徴】トークを豊かにする充実のラインナップ

本スタンプは、日常のトークで使いやすい挨拶はもちろん、言葉にしにくい微妙な気持ちまで、「しずまる」の愛らしい表情で伝えます。

幅広い感情に対応

「いいね」「びっくり」「ガーン」などのポジティブ・ネガティブな感情表現をしずまるのかわいらしい仕草で豊富に収録。

日常シーンに密着

「おやすみ」「おはよう」「お風呂に入る」など、プライベートなやり取りにも適したスタンプで、毎日のトークに寄り添います。

辛い気持ちも代弁

泣き顔などの辛い気持ちを表すスタンプも多数揃えており、落ち込んだ時に言葉なしで気持ちを伝えることができます。

使い方無限大の柔軟性

文字がないことで特定の意味に縛られず、送る相手や状況に応じて自由に感情を表現できます。

■ キャラクター紹介[表: https://prtimes.jp/data/corp/163558/table/12_1_a4aaba829cbc970edfa94d6562083b45.jpg?v=202510100756 ]

【LINEスタンプ情報】

▶︎ タイトル：AI「しずまる」の日常スタンプ

▶︎ 販売価格：120円（税込） または 50LINEコイン

▶︎ 販売ページURL：https://line.me/S/sticker/31743863

【アプリもチェック】「しずまる」との会話で、毎日をもっと穏やかに

スタンプで「しずまる」の優しさに触れた方は、ぜひ元となるAIチャットアプリもチェックしてみてください。アプリ版では、あなたの言葉にいつでも耳を傾け、気持ちを穏やかにする「しずまる」とのチャットが楽しめます。

【今後の展開】「しずまる」がアプリを飛び出し、IP事業として成長へ

LINEスタンプの配信は、「聞き上手な猫の男の子」しずまるが、より多くの皆様の日常に溶け込むための大切な第一歩です。静丸株式会社は、このLINEスタンプのリリースを皮切りに、しずまるを癒やしを提供するIP（知的財産）として育成し、事業を拡大します。

今後は、ぬいぐるみなどのグッズ制作や、様々な企業・ブランドとのコラボレーションなど、デジタルに留まらない事業を展開予定です。皆様の心の拠り所となるよう、しずまるの活動領域を広げ、多くのシーンで皆様のそばにいる存在を目指します。この取り組みを通して、しずまるは皆様にとってかけがえのない「生涯のパートナー」となることを目指してまいります。

【サービスLP】

https://www.szmr.co.jp/shizumaru/

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id6743430850

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.szmr.shizumaru

静丸株式会社について

静丸株式会社は「人々が心穏やかに過ごせる時間を増やす」をミッションのもと、最新のテクノロジーと心理学の知見を融合させ、人々の心の健康をサポートするサービスの開発に注力してまいります。



【会社概要】

社名：静丸株式会社

URL：https://www.szmr.co.jp/

代表者：代表取締役 田口友美恵

所在地：東京都豊島区東池袋一丁目34-5 いちご東池袋ビル6階



【本件に関するお問い合わせ】

静丸株式会社 広報担当 上村 充弘

Email：press@szmr.co.jp