グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、「国別ビジネス法務 アメリカ編（浦野 祐介講師）」のサマリー動画を公開しました。本動画は、どなたでも会員登録不要でご覧いただけます。

国別ビジネス法務 アメリカ編（浦野 祐介講師）

国内外問わず、安定した事業運営を行うために、最低限の法務に関わる知識は必須です。

「法務は専門家に任せているので理解していなくても大丈夫」「弁護士に相談すればいい」そのように思っている方も多いかもしれません。

しかし、法務の知識がないことで、意図しない不正に関与しているような落とし穴にはまるリスクもあります。国内はもとより、海外ではさらにそのリスクは高まります。

一方で、法務の知識があれば、戦略的にビジネスを展開することができるという可能性も広がります。



本コースでは、各国の特性に合わせた法務のポイントを５つのフェーズに分けて解説します。

具体的には、外資規制や、形態などの１.会社設立フェーズ、ガバナンス、機関設計などの２.会社の構造を整えるフェーズ、そして労働法を中心とした３.会社のメンバーを揃えるフェーズ、さらに、知財や情報保護、契約関連などの４.会社運営フェーズ、そして訴訟などに関わる５.紛争解決のフェーズです。

以上のフェーズに即して必要となる法務について押さえておきたいポイントをお伝えします。



法務は決して他人事ではありません。本コースをご視聴いただくことで、グローバルビジネスの運営に必要な現地の法務事情を理解し、法務の「勘所」を押さえることができるでしょう。

現地駐在員、駐在予定者の方、また、国内で海外事業に従事する方にも参考となる内容です。

講座構成

EP1.米国の法制度の特徴

・自己紹介＆講座の全体概要

・米国法務を理解するための事前知識



EP2.「米国への進出形態を考える」フェーズの法務

・アメリカへの基本的な進出形態

・進出する「州」を吟味せよ

・M＆A・JVによる進出方法



EP3.「会社を設立する」フェーズの法務

・会社の設立準拠地は自由に選べる

・デラウェア州における会社設立手続き



EP4.「会社の構成を整える」フェーズに必要な法務

・組織構成１.「株主総会」

・組織構成２.「取締役会」

・組織構成３.「執行役」

・役員の責任



EP5.「会社のメンバーを揃える」フェーズの法務１. 労働法

・採用

・給与体系

・労働条件

・雇用の終了・解雇



EP6.「会社のメンバーを揃える」フェーズの法務２. VISA

・現地で就労する際には「VISA」に注意せよ

・VISAの種類



EP7.「会社を運営する」フェーズの法務１. 投資規制・許認可

・アメリカビジネスの注意点

・外資規制

・事業別許認可/ライセンス

・州外事業登録



EP8.「会社を運営する」フェーズの法務２. 競争法

・厳しい反トラスト法

・禁止行為と違反した場合

・企業結合規制に基づく事前届け出

EP9.「会社を運営する」フェーズの法務３. 個人情報保護法

・連邦レベルの規制

・州レベルの規制

EP10.「会社のための紛争」フェーズの法務

・米国訴訟制度の特徴

・紛争に係る契約書上の留意点

講師紹介

浦野 祐介（うらの ゆうすけ）

西村あさひ法律事務所

ニューヨーク事務所パートナー

2014年に株式会社力の源ホールディングス代表取締役社長兼COOに就任。在任中の2017年に東証マザーズ上場、翌年2018年には東証一部への市場変更を実現。2020年1月末時点でのグループ全体の売上高は291億円、ラーメン「一風堂」を含め展開店舗数は国内153店舗、海外14ヶ国115店舗。

《国別ビジネス法務 / 海外事業コンプラ》シリーズとは

「海外事業コンプライアンス」シリーズは「課題別対策」と「国別ビジネス法務」の2つのカテゴリーで構成されています。

「国別ビジネス法務」では、海外事業において特に注意すべき法律について、該当国の専門家が国ごとに解説しています。講座を受講することで、海外現地のコンプライアンスを統制するために必要な法律を、国ごとに把握することができます。また、専門家目線で重要なポイントを解説しているため、短時間で、実際に役立つ法務知識の習得を目指せます。

「課題別対策」では、海外事業のコンプライアンスにおける特有課題の対策を講じた上で、コンプライアンスの実現に向けて一人一人がとるべき行動を学び、かつ海外現地従業員（ナショナルスタッフ）に促していくためのノウハウを学びます。海外事業においてあらゆる問題に直面し解決してきたプロフェッショナルな講師陣が、豊富な実務経験をもとに事例を交えてわかりやすく解説しています。

