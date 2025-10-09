Adecco、サイクリングチームDECATHLON CMA CGMとパートナーシップ契約を締結

アデコ株式会社

※本資料は10月1日にスイスで発表されたプレスリリースの日本語抄訳版です

詳細な情報は下記より英語原文をご覧ください

https://www.adeccogroup.com/our-group/media/press-releases/adecco-to-become-a-partner-of-the-decathlon-cma-cgm-team-from-2026

【2025年10月1日 スイス・チューリッヒ】

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Group（本社：スイス・チューリッヒ、CEO：デニ・マシュエル）の人財派遣およびアウトソーシング事業のブランドであるAdecco（President：Christophe Catoir）は、この度、サイクリングチームのDECATHLON CMA CGMとパートナーシップ契約を締結しました。Adeccoは、2026年1月より、同チームのスポンサーとして活動します。Adeccoは、ツール・ド・フランスやツール・ド・フランス・ファム・アヴェック・ズイフトとのパートナーシップ契約を通じてスポーツ界と密接な繋がりを築いています。今回のDECATHLON CMA CGMとのパートナーシップ契約の締結は、パフォーマンス、高いスタンダード、チームスピリットを両者のプロジェクトの中心に据えるという共通の目的を反映しています。

今回のパートナーシップ契約の締結について、DECATHLON CMA CGM のGeneral ManagerであるDominique Serieysは、次のようにコメントしています。「Adeccoをパートナーに迎えることは、チームにとって刺激的な新しい章の始まりであり、私たちの熱意の高まりを示すものでもあります。私たちは、新たなレベルのパフォーマンスに到達すること決意するとともに、未来に焦点を当てたプロジェクトを構築していきます。VMATCHとのコラボレーションを通じて実現した今回のパートナーシップは、チームの成功を支える多くの専門職にスポットライトを当てると同時に、世界最高峰のサイクリングを目指すライダーたちの成長を、より力強くサポートします。私たちは、成功とはチームの力と個人の卓越したパフォーマンスの追求の両方よってもたらされるという信念を、Adeccoと共有しています」

AdeccoのPresidentであるChristophe Catoirは、次のようにコメントしています。「Adeccoでは、チームワーク、忍耐力、卓越性の追求といった、仕事に閃きをもたらす価値観をサイクリングにも見出しており、DECATHLON CMA CGMチームとパートナーシップを結ぶことは必然だったと言えます。この契約により、そういった価値観を体現するアスリートをサポートすることが可能になるだけでなく、また信頼ある人財サービスのパートナーとしての当社の役割を示すことができます。DECATHLON CMA CGMチームと力を合わせて、人が物事の中心にあるとき、スポーツもビジネスも最大の可能性を発揮できるということを発信していきたいと考えています」

DECATHLON CMA CGMとのコラボレーションは、スポーツだけに留まらず、人の可能性を解き放ち、仕事の未来を形作るというAdeccoのミッションを実証するための強力なプラットフォームを創出します。Adeccoは、職場の課題や機会にサイクリングの精神を結びつけることで、個人や組織が敏捷性と野心的な考えを受け入れ、絶え間なく変化する世界で常に活躍できるよう促します。