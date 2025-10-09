Tastemade Japan 代表取締役交代のお知らせ

Tastemade Japan株式会社

ライフスタイルメディア「TASTEMADE」の日本法人、Tastemade Japan株式会社は、2025年10月1日付で、夏目 卓弥が代表取締役を退任し、後任として木野 健一郎（きの けんいちろう）が代表取締役に就任したことをお知らせいたします。

【背景と目的】

創業期より事業を牽引してきた夏目は、Tastemade Japanの基盤を築き、国内有数のライフスタイルメディアへと成長させました。

デジタルコンテンツ市場が急速に進化し、視聴者のライフスタイルや価値観が多様化する中、Tastemade Japanは更なる成長ステージへと舵を切ります。

これまで築き上げてきた日本独自の高品質なクリエイティビティとコミュニティを基盤に、今後はTASTEMADEが持つグローバルネットワークを融合させ、コンテンツ事業、広告事業及びブランドパートナーシップの更なる拡大を力強く推進します。

新代表取締役 木野健一郎 コメント

代表取締役に就任いたしました木野です。

Tastemade Japanは、創業以来“Sizzle”感あふれる映像を通じて人々の暮らしにインスピレーションを届けることで、フォロワーの皆さまに支えられ成長してまいりました。

今後はグローバルネットワークも活かしながら、日本ならではのクリエイティブをさらに磨き上げ、世界を感動させるライフスタイルメディアとして未来を彩ってまいります。

■TASTEMADE

2012年にロサンゼルスで設立された全世界の月間視聴者数1.7億人を誇るライフスタイルメディア。

現在は米国に加え、日本、イギリス、フランス、ドイツ、ブラジル、アルゼンチン、中国、インドネシアの9か国に拠点を構えサービスを展開しています。シズル感を強みとしたオリジナルレシピ動画を始め、エンターテイメント性の高いトラベル、ホーム＆デザイン、そしてビューティーなど様々なジャンルの動画を制作、世界中に配信しています。

■Tastemade Japan株式会社

2016年に設立、日本オリジナルコンテンツの制作・配信サービスを開始しており、国内のSNSフォロワーは合計で1000万人超に成長。

ハイクオリティな映像とこだわり抜かれた世界観を醸し出す動画はYouTube、Instagram、TikTok、X(旧Twitter）、Pinterest、LINEなどのデジタルプラットフォームを通して配信され、一般視聴者のみならず、企業からも注目を集めています。

自社アカウント運用だけでなく、培ってきた動画・写真などのクリエイティブディレクション、SNSネイティブ世代向けのSNS運用ノウハウをスポンサー様やブランド様にご提供しています。





■Tastemade Japan 公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/tastemade_japan/

TikTok：https://www.tiktok.com/@tastemadejapan

Facebook：https://www.facebook.com/tastemadejp/

X(旧Twitter）：https://twitter.com/Tastemade_japan

YouTube：https://www.youtube.com/user/tastemadejp/

Pinterest: https://www.pinterest.jp/tastemadejp/

※SNS各社のサービス名、企業名、ロゴは、各社の商標または登録商標です。