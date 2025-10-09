【DAO実用化の道筋を示す】合同会社・株式会社とDAOの組み合わせ事例を徹底解説したweb3リサーチペーパーを無料公開

株式会社農情人

農業web3コミュニティ「Metagri研究所」（運営：株式会社農情人、本社：千葉県船橋市、代表取締役：甲斐雄一郎）は、web3リサーチペーパー『地方創生と一次産業におけるNFT・DAO・AI活用戦略』の改訂版を、2025年10月9日(木)に無料で公開いたします。

今回の改訂では、「DAO(分散型自律組織)は本当に使えるのか？」という現場の切実な声に応え、日本の法制度下でDAOをどう社会実装するか、その“実用化の道筋”に徹底的に焦点を当てました。理論だけでは越えられない「法人格の壁」「金融規制の罠」といった現実的な課題に対し、具体的な解決策を先行事例をもとに提示します。DAOの実用を検討している事業者や自治体の方々に、明日から役立つ知見を無料で提供します。

改訂の背景と目的

申し込む

2025年3月に公開した初版のweb3リサーチペーパー(※)は、公開以来、多くの企業や自治体からご好評をいただきました。しかし同時に、「DAOの実用化」に対する関心と、情報不足への渇望も浮き彫りになりました。

（※）参考

web3やNFTに関する情報は増えたものの、その多くは理想論に偏りがちです。実際にプロジェクトを立ち上げようとする現場が直面するのは、「どう法人格と両立させるのか」「どんな落とし穴があるのか」といった極めて生々しい課題です。

Metagri研究所自身、この3年間で成功も失敗も数多く経験してきました。本改訂版では、その実践知と、国内で先行する合同会社型・株式会社型DAOの具体的な運営実態を徹底解剖することで、読者の皆様が「理想と現実のギャップ」を埋め、確かな一歩を踏み出すための道筋を示します。

改訂版の主な追加・拡充ポイント

「DAO×合同会社/株式会社の実践事例」の章を新設

本章では、2024年4月の「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」の改正を受けて先行する2つの実践モデルを徹底解説します。「合同会社型」と「株式会社型」の事例から、DAOを現実のビジネスや地域課題の解決に活かすための具体的なヒントを探ります。

事例１：合同会社型DAO（古民家再生プロジェクト）

- 2024年4月の定義府令改正を活用した資金調達モデル- 金融規制リスクの回避と持続可能な資金循環の実現- 社員権をNFT化し、短期的な収益化を目指すプロジェクト

事例２：株式会社型DAO（自治体主導のプロジェクト）

- 株式とDAOを組み合わせた資金調達モデル- 新たなDAOプラットフォームを活用した分散的意思決定の実装- 地方創生を目指した長期プロジェクト

これらの事例は、DAOが日本の法制度と共存しながら具体的な価値を生み出すための「実践的なツール」であることを示しています。法人格との両立、金融規制への対応、そしてコミュニティを起点とした資金調達と意思決定。本書を通じて、その具体的な手法と未来の可能性に迫ります。

新たなNFT活用の成功と失敗事例の追加

NFTプロジェクトの成否を分ける要因を具体的に理解するため、新たに対照的な2つの事例を追加しました。一つは大きな成功を収めた自治体の取り組み、もう一つは優れた理念がありながらも苦戦した事業者のケースです。

【成功事例】わずか6日で完売した「デジタル住民票NFT」

なぜ1,000枚のNFTが、わずか6日で完売したのか？

巧みな価格設計とマーケティング戦略の本質に迫ります。

【失敗事例】理念ある事業者のNFT販売プロジェクト

メディアにも取り上げられながら、なぜ販売に苦戦しているのか？

「ターゲットの致命的なミスマッチ」「コミュニティの不在」など、多くのプロジェクトが陥りがちな罠を具体的に解説します。

NFTプロジェクトの成功は、優れた理念やメディア露出だけでは保証されません。「誰に、どんな価値を、どう届けるか」というマーケティングの基本と、熱量あるコミュニティの事前設計がいかに重要か、生々しい事例から学んでいただけます。

ボリュームアップした、読み応え十分の全90ページ、約65,000字にわたる内容で、一次産業や地方創生のweb3マーケティングにおける国内先進事例を分析しています。今後のweb3やNFTを活用したビジネス展開を検討する際の判断材料として、ぜひお役立てください。

リサーチペーパー（改訂版）の概要

農業web3コミュニティ『Metagri研究所』

申し込む

Metagri研究所は、キーワード「農業×新技術」を掲げて持続可能な農業の実現に取り組むコミュニティです。2022年3月より活動をスタートし、2025年10月現在では1,200名以上が参加しています。失敗を恐れずに、新たな社会実験に取り組む姿勢を大切にしたいという意味を込めて「研究所」としています。

農業に生成AIやweb3、メタバースを掛け合わせた取り組みに興味のある方はコミュニティにご参加ください。

「Metagri研究所」運営元企業

株式会社農情人

提供サービス（一部）：

・農業マーケティング支援

・農業×ブロックチェーンの企画開発

・メタバースコンサルティング

・書籍出版