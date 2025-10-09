株式会社Xpotential、第一生命保険株式会社と「自律型教育」を目的としたAIロープレによるPoCプロジェクトを開始

【PoC（概念実証）の目的】

株式会社Xpotential

第一生命保険株式会社はビジネスモデル変革の一環として「自律型教育」の取り組みを推進しており、プロジェクトを通じてAIロープレソリューションが営業職員の生産性向上に資するかどうかを検証する取り組みとなっております。

本PoCでは、営業職員のアウトプット学習によるコミュニケーションスキル向上を目指しており、AIロープレソリューションにて従来の対人ロープレを代替することで、「自律的なスキルアップへの寄与」と「指導者層の時間捻出につなげること」を目指しております。

【AIロープレソリューション】

株式会社Xpotentialのセールスイネーブルメントメソッドをプロダクト化した『AI Sales Coach(TM)』（https://site.ai-sales-coach.cloud/）は、音声データを元に営業のスキルレベルを自動判定し、営業担当者に適切なフィードバックを実施するツールです。加えて、営業担当者のスキルレベルに応じて学習コンテンツをレコメンデーションします。営業担当者は、商談を重ねるたびに育成フィードバックを得ることができ、期待行動が促進されます。

本PoCでは『AI Sales Coach(TM)』とイネーブルメント支援を通じて

・お客さま役AIとのリアルな音声対話ロープレ

・AIによるスキルの可視化/定量化、および寄与度分析

・AIによる自律型のスキルアップのサイクルの構築

の一連の取り組みの効果を検証することによって、最終的に効率的かつ自律型のスキルアップの仕組みの構築を目指します。

【取材・お問い合わせ】

株式会社Xpotential

担当：マーケティング担当

Email：marketing@xpotential.co.jp

【会社概要】

株式会社Xpotentialについて

日本初のSales Enablement特化企業として、AI×データサイエンスを軸とした「イネーブルメント支援事業」を通じて、人材育成に対する営業成果（ROI）を最大化するとともに、継続的に成長し続ける組織の仕組みを構築しています。

設立日：2019年7月

代表者：代表取締役会長 山下 貴宏 代表取締役社長 下村 諒

本社所在地：東京都千代田区神田東松下町31-1 Ubiz神田千桜4F

事業内容：セールスイネーブルメント（Sales Enablement）を中心とした、スキル領域のコンサルティングサービスおよびクラウドアプリケーションの開発、運営、販売

コーポレートサイト：https://xpotential.co.jp/