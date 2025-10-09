agehasprings、グローバル音楽マーケットプレイス「SURF Music」へ正式参画

株式会社アゲハスプリングス・ホールディングス

株式会社agehasprings（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：玉井健二）はこのたび、音楽クリエイターと音源の買い手（バイヤー）をつなぐグローバルマーケットプレイス「SURF Music」に、株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション、株式会社レインボーエンタテインメントとともに、ビジネスパートナーとして正式に参画いたしました。

「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げるSURF Musicは、世界中の未発表楽曲をシェア・ピッチできる新しいプラットフォームです。今回のパートナーシップを通じて、agehaspringsとSURF Musicは、クリエイターとコンテンツを取り巻くグローバルな音楽エコシステムの活性化を目指し、よりオープンで創造的な音楽流通のかたちを共に探求してまいります。

また、両者の強みを掛け合わせることで、アジアをはじめとする音楽市場におけるクリエイティブ・コラボレーションの機会を拡大。SURF MusicのAIマッチングやコンペティション機能と、agehaspringsが長年培ってきたヒットメイキングのノウハウを融合し、次世代の音楽制作とグローバルな作品展開を加速していきます。

今回の正式参画を機に、agehaspringsは「創作における分散型モデルの社会実装」をさらに推進し、クリエイターが自らの価値を自由に発揮できる音楽産業の未来に貢献してまいります。

agehasprings 代表取締役CEO・玉井健二コメント

グローバルな領域でのクリエイター同士のコミュニティと、同じくグローバルに跨るエンタテインメントのビジネスフレイム。長年にわたってなかなか交差し得なかったこの両空間を、極めて高解像度でクリアに真っ直ぐ繋ぐ新しい視点を与えてくれたSURF Musicへ、期待とともに心を躍らせています。agehaspringsとしても積極的なコンペティション開催や新たなテクノロジーを活用するコライティングなどを通じて、より広いフィールドへと展開する面でも貢献していきたいと考えています。

SURF Music CEO 小堀ケネスコメント

最初にこの度の発表ができることを嬉しく思います。今回、ビジネスパートナーとして参加いただいた3社の共通点はマネジメント会社であるということです。レーベルではなく、マネジメント会社に参加いただくことで、クリエイターの参加が拡大し、SURF Musicのプラットフォームがより活発になっていくことが期待できます。

SURF Musicとは https://discover.surf/ja

SURF Musicは、未発表のデモ音源を軸に、音楽クリエイターとバイヤー（レーベル、マネジメント、IPホルダーなど）を直接つなぐグローバルプラットフォームです。現在、登録ユーザーは約4万人を超え、AIを活用した「タグ付け」や「マジックサーチ」、リクエスト型の「コンペ」などを通じて、クリエイターが自らの楽曲を世界中の案件に届けることが可能です。同プラットフォームを通じて採用された楽曲が、オリコンチャート1位を獲得した実績もあり、次世代の楽曲流通モデル、デジタルマーケットプレイスとして注目を集めています。すべての取引収益はクリエイターに100％還元される仕組みを採用しています。

株式会社アゲハスプリングス・ホールディングス

総合音楽・文化プロデュースを事業領域とし、数々のヒットを生み出し続けるクリエイティブカンパニー。日本を代表する音楽ヒットメーカーが多数在籍し、YUKI、ゆず、Superfly、中島美嘉、JUJU、back number、米津玄師、いきものがかり、エレファントカシマシ、ポルノグラフィティ、Official髭男dism、あいみょん、Aimer、菅田将暉、幾田りら、緑⻩⾊社会、など第一線で活躍するアーティストや国内外の大ヒット音楽を数多く手がけています。これまでに手がけた作品のパッケージ総売上枚数は1億5,000万枚を超え、YouTubeでの総再生回数は200億回以上。圧倒的な実績と感動を創出するミュージックソリューションカンパニーです。

公式サイト：https://www.agehasprings.com/