『トリッカル・もちもちほっペ大作戦』が10月9日に正式リリース！

BILIBILI HK LIMITED

Epid GAMESが開発したタッチセラピー系カードRPG『トリッカル・もちもちほっペ大作戦』が2025年10月9日にAndroid／iOSの両プラットフォームで正式リリース！ ログイン初日にはガチャ130回分や★3使徒選択チケット×2、エリーフなどのゲーム内アイテムを多数獲得できます。また、iPhone17が当たるチャンスも！ 正式リリースを記念して、ゲーム内キャラたちが心を込めて歌う超かわいいテーマソングを10月9日に正式配信！ さあ、エーリアスで新たな冒険を始めましょう！

タッチセラピー系カードRPGがついに登場！ かわいいキャラたちが心を込めて歌を届けます！

ダウンロードはこちら :https://trickcal-jp.onelink.me/wcSu/qe6kve3i[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nV99wP7mWqM ]

『トリッカル・もちもちほっペ大作戦』は、タッチセラピー系カードRPGです。異世界を舞台に、もちほっぺを思う存分ぷにぷにできるだけでなく、ゲームの進行に合わせて様々な爆笑必至の場面もたっぷり堪能できます。お菓子不足で反乱を起こす反乱軍、スイーツを食べることしか頭にない女王、世界が爆発しても「まあ、いいか」と誰も気にしない、そんな超ハチャメチャな世界がここに！

今回はキャラボイスを担当する人気声優の日笠陽子さん、高野麻里佳さん、河瀬茉希さんの3名に、皆さんの日頃の疲れを吹き飛ばすもちほっぺテーマソングを歌っていただきました。

さらに、正式サービス開始を記念して超豪華な特典も！ ログイン初日にガチャ130回分と★3使徒選択チケット×2、最初の1週間でガチャ300回分を獲得できます！ また、テスト期間中にコミュニティでのキャンペーンに参加すると、iPhone17などの豪華賞品獲得のチャンスも！

一日10分でお手軽に遊べる！

ぷに！ ぷに！ さらにぷに！ タッチセラピー系カードRPGとして、もちほっぺをいろんな角度からぷにぷにできるシステムこそ最大の魅力。メインストーリー、ログイン画面、教主の部屋、ローディングなど、あらゆる画面でお気に入りのもちほっぺをぷにぷにできます！

さらに、ゲームプレイ面ではオートチェス要素をターン制バトルに組み込み、オートバトルとスキップ機能を搭載することで、プレイヤーの負担を最大限に軽減しました。

放置機能も用意されていますので、うっかり寝過ごしたり、会議が長引いても報酬獲得には一切影響ありません！

この騒がしい世界では、皆さんの時間はとても貴重ですから。

初心者向け超豪華特典！ プレゼントが止まらない！

もちほっぺたちも特典大放出！ コミーにどんな特典があるのか数えてもらいましょう！

コミー：まずガチャ130回分でしょ？(指を折る)★3使徒選択募集チケットでしょ？(指を折る)レヴィ募集チケットでしょ？(指を折る)エリーフでしょ？(指を折る)フレーム……(指を折ろうとして、折る指が無いことに気づく)あれ？ コミーは指が4本だからもう折る指ないにゃ。もういいにゃ。下の図を見てにゃ

限定キャラを廃止して、欲しいキャラをいつでもゲット！

限定キャラを逃して落ち込んでますか？ キャラ復刻を待って募集チケットを貯め込むのがつらいですか？ 心配ご無用、悩みご無用、いつでも「もちほっぺ」をぷにぷにできて、いつでも「もちほっぺ」を募集できます！

今までのゲーム内には、限定キャラを完全廃止！ 全てのキャラが使徒募集に登場し、ゲーム内アイテム「信仰心」(募集で入手可能)を一定数集めれば好きなキャラと交換できます！「欲しいキャラを欲しいときに引ける」を実現しました！

グローバル版専属キャラ登場！

グローバル版限定キャラのヨミはかなり強力。「憂鬱」性格の主力級サポーターキャラであるヨミは、敵の攻撃力を減少させるだけでなく、味方キャラのSP回復や敵のSP減少までマルチに活躍。

「憂鬱」性格のもう一人の主力級キャラであるシオン(CV：上坂すみれ)と同時に編成することで敵の後列を一掃できます。

絶対にお見逃しなく！ ヨミのピックアップガチャ期間中はヨミの獲得確率が大幅にアップ。期間は10月23日まで！！

総額150万円分のキャンペーン抽選！

正式サービス開始を記念して、コミュニティ上でも超豪華なキャンペーンを開催します。iPhone17やAmazonギフト券など、人気賞品が当たるチャンス！

詳細はこちら：https://x.com/trickcal_jp

【リリース記念屋外・交通広告掲出中！】

10月9日正式リリース!!️

(ハート)️JR秋葉原・JR渋谷の各駅周辺にて現在、屋外・交通広告を掲出中！

ぜひ、お近くに立ち寄る際は、ご覧ください！

https://youtu.be/dcIVJxwjsSU

掲出情報：

JR AKIBA DAWN（10月12日まで）JR秋葉原駅中央改札内

JR 渋谷ハチ公改札内階段ラッピング（10月12日まで）JR渋谷駅ハチ公改札内

JR 秋葉原エスカシートBIG（10月12日まで）JR秋葉原駅電気街改札内

AKIBA Wi-fiシリンダーA（10月14日まで）

今すぐダウンロード：https://trickcal-jp.onelink.me/wcSu/qe6kve3i

公式サイト：https://trickcal.biligames.com/jp/

公式X：https://x.com/trickcal_jp