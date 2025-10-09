90 Englishの「主要講座」が厚生労働大臣指定「教育訓練給付制度（一般教育訓練）」の対象講座に

90株式会社

“超”伴走型の英語スクール『90 English（ナインティーイングリッシュ）』は、2025年10月1日より、主要講座が厚生労働大臣指定の「教育訓練給付制度（一般教育訓練）」の対象講座となったことをお知らせいたします。

これにより、2025年10月1日より対象プランを受講開始した受講生の方は、一定の条件を満たした場合に、受講修了後に受講料の20％（最大10万円）がハローワーク（公共職業安定所）を通じて支給されます。

■ 制度対象となるプランと価格

「教育訓練給付制度（一般教育訓練）」の対象となるのは、90 Englishが提供する 6ヶ月プラン と 1年プラン です。

いずれのプランも、日本人バイリンガルコーチによる週3回のマンツーマンサポートに加えて、日々の学習進捗を管理する「学習定着サポーター」が伴走することで、忙しい社会人でも学習を継続できる仕組みを整えています。

また、VERSANT(R)テストを活用し、英語力の伸びを客観的に可視化できる点も特長です。



教育訓練給付制度ページ：https://90english.com/kyufu

■ 一般教育訓練給付制度指定によって実現したいこと

「やってみたい！をあたりまえに。」これは90 Englishが大切にしているミッションです。英語を学ぶことで新しい挑戦の扉を開き、キャリアや人生の選択肢を広げる。その後押しをするために、私たちは英語スクールを運営しています。今回、教育訓練給付制度（一般教育訓練）の対象講座となったことで、経済的なハードルを下げ、より多くの方に挑戦の機会を届けられるようになりました。これからも受講生の未来に寄り添い、新たな舞台での活躍を支えてまいります。

■ 一般教育訓練給付金とは

教育訓練給付制度（一般教育訓練）は、厚生労働省が定める公的支援制度です。

雇用保険の加入期間が一定以上ある方を対象に、指定講座を修了した場合、受講料の20％（最大10万円）がハローワークから支給されます。

自己負担を軽減しながらキャリアアップやスキル習得を目指せる制度で、英語学習を「続けやすく、始めやすい」環境を後押しします。

■ 教育訓練給付制度（一般教育訓練）における注意点

・給付金の申請および支給にあたっては、厚生労働省の定める要件や手続きが必要となります。ご自身が教育訓練給付金受給対象の要件を満たしているか否かは、必ず受講者ご本人が管轄のハローワークにご確認ください。90 Englishでは一切の責任を負いかねます。

・制度の詳細については、厚生労働省およびハローワークのWebサイトを必ずご確認ください。

▼厚生労働省「教育訓練給付制度」の詳細はこちらから

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

▼ハローワーク インターネットサービス：教育訓練給付制度の詳細はこちらから

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

■ 90 Englishについて

90株式会社（以下、当社）は、『「やってみたい！」をあたりまえに。』をビジョンに掲げ、“超”伴走型の英語コーチングスクール『90 English』を提供。

一般的な短期集中型の英語学習サービスとは一線を画し、「人は、一人では弱い。」という前提から学習体験を再設計。

後天的に英語を身につけた専属日本人コーチの伴走、習慣化を追求したユーザー体験を通じて、英語学習に燃え尽きずに効率的に学習できるメソッドが強み。

日本からグローバルに挑戦する人々をマンツーマン体制でサポートし、スタートアップエコシステムの拡大と多様性ある社会の実現を目指しています。

公式サイト：https://90english.com

■ 会社概要

会社名：90株式会社

代表者：代表取締役 高田 勝太、加々本 雄太郎

設立：2021年3月31日

本社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-13桜丘フロントIIビル MIDORI.so SHIBUYA 3F

事業内容：英語コーチングスクール事業

HP：https://90english.com

■ 無料カウンセリングのご案内

90 Englishのサービスについて詳しく知りたい方、また「教育訓練給付制度（一般教育訓練）」を活用して受講を検討されている方は、まずは無料カウンセリングにご参加ください。

学習目的や現在の英語レベルをお伺いし、最適なプランのご提案や給付制度の利用可否についても丁寧にご案内いたします。

＜ 無料カウンセリングの予約ページ＞

https://www.jicoo.com/t/cOq5RJbUObjW/e/OvzM2knmJU1D

