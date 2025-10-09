中小型IT事業のM&Aとロールアップを行う株式会社FUNDiT、ウェブソア株式会社の事業を譲受 新会社を設立し、グループの広告事業を強化

株式会社FUNDiT

株式会社FUNDiT（本社：東京都港区、代表取締役：廣瀬 寛、以下「FUNDiT」）は、ウェブソア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：牧山 孜）のインターネット広告代理事業等に関する事業の全てを譲り受けることをお知らせします。事業承継にあたってはFUNDiT子会社として「Webthor株式会社」を新たに設立し、現ウェブソア株式会社代表取締役の牧山氏が新会社代表に就任、FUNDiTとともにこの経営に取り組んでまいります。





■本事業譲受の背景と目的





FUNDiTは、「IT領域での事業投資と経営の最適化から、ステークホルダーと日本の未来に貢献する」というミッションのもと、IT事業の共創型M&Aとロールアップを行う事業投資会社です。2021年の会社設立後、デジタルマーケティング等の領域を中心に、国内外ですでに100件以上の事業承継やM&Aを実施、それら事業の運営改善に取り組んでおり、急速に事業規模を拡大しております。

また、ウェブソア株式会社は、2014年の設立以来、総合的なインターネット広告代理事業を強みとし、戦略的なクリエイティブと多角的な視点でお客様の課題解決に貢献してきました。

この度の新会社設立ならびに事業の譲受により、FUNDiTグループが保有する多数のIT事業とWebthor株式会社が持つ広告運用ノウハウや顧客基盤との間に、強力なシナジーが生まれることを見込んでおります。新会社体制のもと、グループ全体の広告事業を一層強化し、さらなる事業価値向上を目指します。







■各代表のコメント





■ウェブソア株式会社 代表取締役 牧山 孜

創業以来大切に育ててきた事業を「当たり前のことを当たり前にやり続ける」という信念もそのままに、FUNDiT様という素晴らしいパートナーと共に成長・発展させていくことができることを大変光栄に思います。「関わる全ての人の豊かさを追求する」という当社の想いも汲んでいただき、新会社のもとで事業がさらに飛躍すると信じております。FUNDiTグループのリソースと当社の知見が融合し、お客様や従業員にとってより良い未来が築かれることを心から期待しております。

■株式会社FUNDiT 代表取締役CEO/CIO 廣瀬 寛

この度、牧山社長が長年培ってこられた価値ある事業を、新会社を通じて我々のグループに迎え入れられることを大変嬉しく思います。同社の高い広告運用能力と顧客への貢献姿勢は、我々が展開する複数事業のポテンシャルを最大限に引き出す上で極めて重要です。牧山社長とともに、グループ一丸となって事業の成長を加速させてまいります。

■会社概要

FUNDiT

会社名: 株式会社FUNDiT（ファンディット）

所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木1-3-50

代表者: 廣瀬 寛

設立: 2021年11月16日

資本金: 18億6744万円（資本剰余金含む）2025年8月8日現在

事業内容: 中小型IT事業のM&Aとロールアップ

URL：https://fundit.jp/

新会社

会社名: Webthor株式会社

所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木1-3-50

代表者: 牧山 孜

資本金：100万円

事業内容: インターネット広告代理事業、インターネットマーケティング事業 等

URL：https://webthor.jp/

譲渡元企業

会社名: ウェブソア株式会社

所在地: 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル本館8階

代表者: 牧山 孜

設立: 2014年3月28日

資本金:800万円

事業内容: インターネット広告代理業、インターネットメディアコンテンツ事業 等

URL：https://webthor.jp/



