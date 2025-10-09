中小型IT事業のM&Aとロールアップを行う株式会社FUNDiT、マーケティング支援の株式会社ValuesをM&A

株式会社FUNDiT

株式会社FUNDiT（本社：東京都港区、代表取締役：廣瀬 寛、以下「FUNDiT」）は、独自のマーケティングメソッドを通じて顧客事業のLTV最大化を支援する株式会社Values（本社：東京都渋谷区、代表取締役：戸坂 健人、以下「Values」）の全株式を取得し、完全子会社化したことをお知らせします。





■本事業譲受の背景と目的





FUNDiTは、「IT領域での事業投資と経営の最適化から、ステークホルダーと日本の未来に貢献する」というミッションのもと、Webメディアやデジタルマーケティング等の領域を中心に、中小型IT事業のM&Aとロールアップを行う事業投資会社です。



Valuesは、最新AIと実践知見を活用した独自のマーケティングメソッドを強みに、広告代理事業やコンサルティング事業を展開し、顧客企業の事業成長に貢献してきました。

今回のM&Aにより、FUNDiTグループにValuesが持つ高度なマーケティングノウハウが加わることになります。これにより、FUNDiTがM&Aを通じて取得した各事業の成長をさらに加速させるとともに、グループ全体のデジタルマーケティング能力を強化し、シナジーを最大化することを目指します。



■各代表のコメント





■株式会社Values 代表取締役 戸坂 健人

この度、株式会社FUNDiTという強力なパートナーと共に新たなステージに進めることを大変嬉しく思います。当社は設立以来、独自のマーケティングノウハウでお客様の事業成長を支援してまいりました。今後はFUNDiTグループの豊富なリソースやネットワークを活用し、これまで以上に広範かつ高付加価値なサービスを提供できると確信しております。グループ全体の事業価値向上に貢献できるよう、邁進してまいります。

■株式会社FUNDiT 代表取締役CEO/CIO 廣瀬 寛

Values社をFUNDiTグループに迎え入れられたことを心より歓迎いたします。同社が持つ、LTV最大化にコミットする高度なマーケティング実行力は、我々がロールアップを進めるIT事業群の価値を飛躍的に高める上で不可欠なピースです。Values社の専門性と当社の事業基盤を融合させることで、グループ全体の成長を加速させ、ステークホルダーの皆様へより大きな価値を提供できると確信しています。

■会社概要

FUNDiT

会社名: 株式会社FUNDiT（ファンディット）

所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木1-3-50

代表者: 廣瀬 寛

設立: 2021年11月16日

資本金: 18億6744万円（資本剰余金含む）2025年8月8日現在

事業内容: 中小型IT事業のM&Aとロールアップ

URL：https://fundit.jp/

Values

会社名: 株式会社Values

所在地: 〒150-0031東京都渋谷区桜丘町4-17 PORTAL Apartment & Art POINT W10

代表者: 戸坂 健人

設立: 2023年2月

資本金:300万円

事業内容: 広告代理事業、コンサルティング事業

URL： https://values.co.jp/



■本PRに関するお問い合わせ先

株式会社FUNDiT

e-mail: info@fundit.jp