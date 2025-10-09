認知機能チェック＆トレーニングツール「脳体力トレーナーCogEvo」の オプション「My CogEvo」のリニューアルと、新サービス「My CogEvo BASE」をリリース

株式会社トータルブレインケア

株式会社トータルブレインケア(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:河越眞介)は、認知機能チェック＆トレーニングツール「脳体力トレーナーCogEvo(コグエボ)」において、利用者が個人のスマートフォンやタブレット端末で実施できるオプション「My CogEvo」のリニューアルと、同機能をベースとした新サービス「My CogEvo BASE」をリリースいたしました。

開発の背景

従来の「脳体力トレーナーCogEvo」は、企業や医療機関、介護施設などに設置された専用端末での実施を基本としておりました。しかし、リモートワークの普及による従業員の分散化や、在宅医療・介護の進展による、より柔軟な健康管理ニーズの高まりを受け、時間や場所を選ばずに認知機能のチェックとトレーニングを実施できる環境が求められています。

このたびリリースする2つのサービスは、利用者が自身のスマートフォンやタブレット端末でCogEvoを実施できるようにすることで、運用の柔軟性を大幅に向上させるものです。

「My CogEvo」について

既存サービス「脳体力トレーナーCogEvo Pro」のオプション機能として提供いたします。



■主な特長

・利用者が日時や場所を選ばず、自身のスマートフォンやタブレット端末でCogEvoを実施可能

・実施結果は契約管理者が一括管理

「My CogEvo BASE」について

「My CogEvo」の機能をベースとした、法人向けの新サービスです。



■このような場合におすすめ

・同時に利用する人数が多い

・利用者が各地に点在している

・在宅や出先での利用が想定される

・利用のタイミングは個人の判断に任せるが、データは一元管理したい

■業種別のご利用シーン

●企業・健康経営分野

・テレワーク社員の定期的な認知機能チェック：出社しない社員の健康管理

・複数拠点を持つ企業：支店・営業所ごとに端末を設置せず全社で一括管理

・夜勤・交代勤務者の体調管理：24時間稼働の工場や警備、医療スタッフなど

・復職支援プログラム：メンタル不調からの段階的復帰時のモニタリング

●医療・介護分野

・訪問リハ・看護での実施：利用者宅での実施

・健診センター：年１回の健診間をつなぐサービスとして

・通所リハビリの自主トレーニング：施設外でも継続的にチェック

●教育・スポーツ分野

・学生アスリートの脳振とう管理：合宿先や遠征先でも実施

・eスポーツ選手のコンディション管理：練習場所を問わない日々のチェック

・企業研修の効果測定：研修前後での認知機能変化を追跡

●その他

・保険会社の健康増進プログラム：契約者への付帯サービスとして

・自治体の健康ポイント事業：住民が好きなタイミングで参加

・人材派遣会社の登録スタッフ管理：派遣先が変わっても継続的にチェック

今後の展開

当社は今後も、認知機能の可視化を通じて、企業の健康経営支援、医療・介護現場でのケア品質向上、さらにはメンタルヘルス分野での活用など、幅広い領域において革新的なソリューションを提供してまいります。本サービスについてご興味のある方は、お気軽に下記問い合わせ先までご連絡ください。

■「脳体力トレーナーCogEvo」について■

脳体力トレーナーCogEvo（読み：コグエボ）は、14 種類のゲームを通じ、認知機能を5つの側面（空間認識力・見当識・記憶力・計画力・注意力）で評価します。CogEvoの特長は、ゲーム感覚で楽しく測定でき、正答率だけではなく作業時間も測定することで、認知機能の軽微な変化に気づくことが可能であること、「自分自身で感じられる達成感」「ほめてくれる仕組み」といった学習科学の要素を取り入れていることが挙げられます。既にアクティブシニア向けの企業のユーザーサービスや、自治体、医療機関、介護施設、薬局など、累計で約1,400件の導入実績があり、スポーツ選手の脳振とう復帰プログラムや企業の健康経営サポート等、幅広い分野においても導入が進んでいます。

URL：https://cog-evo.com/

■株式会社トータルブレインケアについて■

株式会社トータルブレインケアは、「認知機能の見える化」で、人々が主体的に QOL の向上と真の健康を手に入れ、生涯現役を実現すると共に、医学・医療・介護分野で培ったエビデンスと実績により、健康経営・ヒヤリハット・スポーツ分野においても、様々なソリューションと共に次世代型ヘルスケアビジネスを創造し続けます。

URL: https://tbcare.jp/

＊本リリースに記載された会社名・商品名は、当社の商標または登録商標です。

お問い合わせはこちら :https://cog-evo.com/contact/

■本件に関するお問い合わせ先■

株式会社トータルブレインケア

担当 藤原

TEL :078-335-8467

E-Mail : info@tbc410.com