【スタートアップ向け】STATION Ai株式会社とパーソルキャリア株式会社が共同で、営業組織の成長を加速させる新規プログラム『Sales Engine Program』を提供開始

STATION Ai株式会社（ステーション・エーアイ、本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆）と、パーソルキャリア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀬野尾 裕）は、日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」に入居するシリーズAを目指すスタートアップを対象とした新規の有償支援プログラム「Sales Engine Program」を、2025年11月25日から約4か月間実施します。

このプログラムを通して、SalesTOP人材の採用のフォローや営業戦略の構築、顧客獲得における活動のサポート、大企業・VC・自治体を集めた商談会（ピッチ会）の開催などの支援を提供し、資金調達前後のスタートアップが抱える営業課題の解決を図ります。

■ 本プログラムリリースの背景

STATION Ai に入居するスタートアップを支援する過程において、アーリーからプレシリーズAのステージにあるスタートアップにとっては、営業課題が事業成長の大きな阻害要因になっています。特に、各社の事業内容に即したSalesTOP人材の確保は、営業戦略を構築し実践するうえで最重要事項とされており、多くのスタートアップに共通する課題です。

こうした状況を受け、STATION Ai株式会社は、これまでSTATION Aiのスタートアップ支援において連携してきたパーソルキャリア株式会社と連携します。副業・フリーランスとして活動するプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro（ハイプロ）」を活用し、営業課題の解決に資する人材採用と営業機会の提供を組み合わせた新規プログラムを提供します。

■有償支援プログラム「Sales Engine Program」の内容について

◆プログラムの全体像と提供する支援

プログラム参加時に、SalesTOP候補者とのマッチングを実現し、営業戦略の策定とブラッシュアップを行いながら、営業活動を実施します。最終段階のデモデイでは、数多くの大企業やVCとの接点機会を提供します。

◆特長

１．営業課題にジャストフィットした人材の確保

参加スタートアップ企業は、HiProで数多くのスタートアップ支援を推進してきたメンバーによるマッチングのサポートを受けながら、無償でHiProサービスを利用することが可能です。企業課題や事業状況に合わせた人材との接点機会を得られます。

２．両社が有するネットワークを活用した顧客獲得ピッチ

大企業やVC、スタートアップを、STATION AiとHiProのネットワークを通じて集客します。このプログラムだからこそ出会える顧客に向けた、自社とプロダクトに関するピッチを実施することができます。

◆実施（参加）概要

参加資格：STATION Aiに入居する、資金調達（シリーズA）前後のアーリーフェーズの企業

※初期の顧客は獲得済みだが拡販に向けた戦略は解像度が粗い企業など

定 員：5社

実施期間：2025年11月25日～2026年3月19日（約4か月間）

参加費用：70万円（税別）

別途、SalesTOP人材への業務委託費として100万円程度が必要です（目安）。

■プログラム実施に当たってのコメント

STATION Ai株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 佐橋 宏隆

スタートアップの成長において、営業力の確立と人材の最適配置は事業拡大を左右する要諦です。本プログラムでは、HiProの知見とマッチング力に、STATION Aiの伴走支援を掛け合わせ、限られたリソースでも成果を最大化できる“再現性のある営業体制”の構築を後押ししていきます。本取り組みから、次世代を牽引するスタートアップが数多く生まれることを心より期待しています。

パーソルキャリア株式会社 執行役員 エージェントサービス事業部 事業部長 兼 タレントシェアリング事業部 事業部長 鏑木 陽二朗

スタートアップにおいて営業力の確立は成長を大きく左右する重要なテーマであり、限られたリソースの中で成果を最大化する仕組みづくりが求められると考えています。 私たちHiProは今回のプログラムを機に、これまで培ってきた営業領域における知見と人材マッチングの強みを活かし、スタートアップの成長を着実に後押ししていきたいと考えています。 本プログラムから、次世代を牽引するスタートアップが生まれることを心より期待しています。

■ STATION Ai について

日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」は、スタートアップ企業の創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的に様々な支援サービスを提供しています。1,000社を超える国内外のスタートアップ企業、パートナー企業、VC等の支援機関や大学等がSTATION Aiに参画し、新規事業創出に取り組んでいます。働きやすい環境提供に加え、勉強会、メンタリング、マッチング、各種有償支援プログラムなど、事業成長を後押しする支援を提供しています。メンバースタートアップの所在地は愛知県をはじめ、東京、国外など多岐に渡っています。

詳しくは公式HP(https://stationai.co.jp/)より

