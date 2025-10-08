【機能的で実用的な、ゴルフウェア】既成概念を覆す新ブランド　「MK MICHEL KLEIN GOLF」デビュー!

株式会社テイクジーン

化粧品OEMメーカーの株式会社テイクジーン（本社：大阪、代表取締役：酒井基樹）を中核とする株式会社TAKE3グループは、機能的で実用的な新ゴルフウエアブランド「MK MICHEL KLEIN GOLF」を2025年10月から販売いたします。デイリーに着回せる「Be Practical」をコンセプトにした、気分もスコアも上がるゴルフウェアを、スマート、アクティブに人生を謳歌するエグゼクティブ層に向けて、メンズ、レディース、ユニセックスアイテムを提案します。

URL：https://www.instagram.com/mkmichelklein_golf/(https://www.instagram.com/mkmichelklein_golf/)

・機能性とデザイン性を兼ね備えた実用的なアイテム

この秋、「普段着られるお洒落なゴルフウェアが欲しい」という需要に応える、新ブランド

「MK MICHEL KLEIN GOLF（エムケーミッシェルクランゴルフ）」がデビューします。

コンセプトは「Be Practical」。仕事も遊びもスマート＆アクティブに人生を謳歌するエグゼクティブ層に向け、ゴルフウェアのイメージを刷新する「機能的であるだけでなく、実用的でもある」アイテムを完成させました。

PARIS発祥のコレクションブランドの伝統と歴史を感じるブランドアイデンティティーと、GOLFパフォーマンスを最大化する機能性カッティングデザインが融合した、気分もスコアも上がるURBAN GOLFスタイルを提案します。

・全アイテムストレッチ性＆ウォッシャブル

「MK MICHEL KLEIN GOLF」のウェア最大の特長は、全てのアイテムが「ストレッチ性があり洗える」こと。

撥水、防風、保温、吸水速乾、毛玉になりにくい抗ピリング機能など、様々な機能を備えながら、軽くてストレスフリーな可動域を確保。カットソーは日本製にこだわるなど、上質素材を使用しています。

代表的なアイテムは、汗をかいてもベタつかずサラッと爽やかな状態が続く、東レの吸水速乾テキスタイル「フィールドセンサー(R)」を裏地に使った防風ストレッチジャージー、ブルゾン、パンツ、吸水速乾性のハニカムメッシュの定番ポロ、ギャラクシーブルーのオリジナル総柄プリントニット、撥水ストレッチのウインドブレーカーなど。一度着ると手放せなくなる、機能性と実用性を備えました。

・ゴルフ＋日常＝都会的なデザイン

「デイリーに使えるゴルフウェア」を突き詰めた結果、シルエットはすっきり、デザイン面ではモノトーンを基調にスタイリッシュさを重視。

ゴルフウェアにありがちな派手な配色や過剰なスポーティーさを排除し、オフィスや休日のお出かけにもマッチする高感度なデザインに仕上げました。

また、エンボス加工されたブランドロゴや、Mの文字を心拍数に見立てワクワク感を表現した柄など、スマートなデザインポイントでオリジナリティーを表現しています。

・10月WEB STOREオープン予定。10月～販売開始！

ファーストシーズンは、メンズ・レディス各40型、雑貨10型～。

中心価格

アウター45,000～50,000円

ミドラー35,000～45,000円

インナー25,000～35,000円

ボトムス28,000～38,000円

キャディバッグ80,000～100,000円

帽子8,000～18,000円

雑貨小物3,000～6,000円など。

10月からMK MICHEL KLEIN GOLFwebSHOP、ポップアップストア等で展開予定です。

詳しくは10月にOPEN予定のWEB STOREにてご確認ください。

QRコードより会員登録いただくと、いち早く最新情報を入手いただけます。

〇ポップアップストア開催情報

・タカシマヤ新宿店９Ｆゴルフメゾン 2025年10月22日（水）～11月4日（火）

※この製品はイトキン（株）とのライセンス契約により、（株）TAKE３が製造した製品です

■取材・お問い合わせ先

株式会社TAKE3 事業開発室 MKG事業部

info@mk-michelklein-golf.jp

鈴木 洋：03-6411-4226（10：00～17：00土・日・祭日を除く）

