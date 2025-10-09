「トラックQQサービス」ユーザー向けサービスを開始！
株式会社タカネットサービス（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役：西口高生）は、これまでトラックディーラー様および損害保険会社様向けに提供してきた緊急代車サービス「トラックQQサービス」を、一般企業の皆さまにもご利用いただけるよう正式に拡大いたしました。
さらに、「軽冷凍バン」をラインナップに追加。
2025年10月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「FOOD展2025フードディストリビューション」にて初展示し、食品物流を支える新たなソリューションとしてご紹介いたします。この機会にぜひ、FOOD展のタカネットサービスブースへお立ち寄りください。
■「トラックQQサービス(https://truckland.jp/qqservice/)」について
「トラックQQサービス」は、突発的な車両トラブル（事故・故障・点検期間中など）に対し、営業ナンバー対応の代車を最短で手配できる緊急代車サービスです。
これまで主にトラックディーラー様・損害保険会社様を対象として展開してまいりましたが、物流の多様化や自社配送需要の拡大を受け、一般企業様にも直接ご利用いただける体制を整えました。
これにより、食品メーカーや流通業、飲食チェーンなど自社配送を行う企業様でも柔軟な代車手配が可能となります。
■追加ラインナップ：「軽冷凍バン」
店舗間配送・小口配送など、幅広い業務シーンで利用可能な軽冷凍バンは、手軽に導入できる実用的な車両です。FOOD展では、軽冷凍バンを実車展示いたします。
［料金］
1日あたり：\18,000（税込\19,800）
マンスリー：\180,000（税込\198,000）
※月々10日分の料金で1ヵ月間ご利用いただけるため、マンスリープランがお得です。
［免許区分］
普通自動車免許（AT限定可）で運転可能
■FOOD展2025 出展概要
会期：2025年10月15日（水）～17日（金）
会場：東京ビッグサイト 東ホール
ブース番号：H-33
【会社概要】
会社名：株式会社タカネットサービス
所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番4号みなとみらいビジネススクエア
代表取締役：西口高生
コーポレートサイト https://takanet-s.com/
ニュースルーム https://takanet-s.pr-asy.com
【本件についてのお問い合わせ】
株式会社タカネットサービス
担当：管理本部 宝田（たからだ）
TEL :045-264-4498（部署直通）
月～金曜 10:00～18:00（祝日、年末年始を除く）
URL : https://takanet-s.com/contact
