SPICARE初のメンズスキンケアラインが誕生「SPICARE Men’s シリーズ」10月16日(木)より発売！

株式会社BJC（本社所在地：福岡市博多区、代表取締役：山本 将孝）は、HARI※1配合でサロン級のケアを叶える「SPICARE」から初のメンズスキンケアライン「SPICARE Men’sシリーズ」として、クレンザー、トナー、オールインワンセラムの3アイテムを2025年10月16日（木）より販売を開始いたします。

HARI※1配合でサロン級のケアを叶える「SPICARE」から、ついに誕生したブランド初のメンズスキンケア「SPICARE Men’sシリーズ」。累計販売個数600万個※2を超える大人気ファンデ「V3ファンデーション」と同じく、スピケア独自のHARI「イノスピキュール※3」と「グロウスピキュール※4」を採用したスピケアならではの処方。男性の肌悩みに寄り添いながら、HARI※1配合による効率のよいお手入れで、ワンランク上のスキンケア体験を！

ラインナップは「クレンザー」、「トナー」、「オールインワンセラム」の3アイテム。“洗う・整える・潤す”というシンプルな3ステップで、忙しい毎日でも手軽に本格的なケアを実現。さらに、本シリーズは「10年後の肌に差をつける」ことを目指した高機能設計。

男性特有の肌悩みにHARI※1が直接アプローチし、肌を健やかに保ってエイジングケア※5を叶えます。

「SPICARE Men’sシリーズ」の特長

特長1

男の肌にもHARI※1の力を！HARI研究のSPICAREだからこそ実現した男性のためのスキンケア

大人気V3ファンデーションと同じ2種類のHARI※1を採用し、男性特有の肌悩みに合わせた処方設計。

それぞれのHARI※1に肌を健やかに保つ有用成分を含有し、時間をかけてゆっくり角層の隅々まで届けます。お手入れが面倒という男性こそ、HARI※1による効率的なスキンケアで肌の底上げを！

※クレンザーにはHARI（イノスピキュール・グロウスピキュール）は入っておりません。

※画像は全てイメージです

※1イノスピキュール：加水分解カイメン（整肌）グロウスピキュール：シリカ（整肌）※2 2025年9月末時点、※3 加水分解カイメン（整肌）※4 シリカ（整肌）※5 年齢に応じたケア ※6 ショウヨウダイオウ根エキス、マグワ葉エキス、クララ根エキス、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス、プルサチラコレアナエキス（全て整肌）※7 ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na（高分子・中分子・低分子）、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ムコ多糖（全て保湿）

特長2

男性にとって“面倒なスキンケアタイム”を楽しみな時間に変える、心地よい使用感

二層式のトナーは、オイル層部分がまるで海を思わせる天然由来のオーシャンブルー。ブルーのオイル層をよくシェイクすることで、波が立つように混ざり合い、化粧水1本で肌に水分と適度な油分を与え、皮脂過多に傾きがちな男性肌のうるおいバランスを整えます。ハッカ由来の清涼感のある香りで、使うたび爽快なリフレッシュ気分に。

※画像はイメージです特長3

朝晩５分、洗顔・化粧水・オールインワンセラム これだけでOK！

男性肌のために計算されたSPICARE Men’sシリーズは、３つのアイテムだけで完結する”シンプル・時短ケア”なのに、サロン級のHARI美容で自信が持てる素肌づくりが叶います。

忙しくてスキンケアに時間をかけられない人におすすめ！

理想の肌を目指すための有用成分

＜クレンザー＞ 毛穴の汚れをスッキリ洗浄！

＜トナー＞ 清涼感を与えながらたっぷり保湿！

＜オールインワンセラム＞ 肌本来の健やかさをサポートし、キメが整ったハリ肌へ

使用方法

＜クレンザー＞

手のひらに適量を取り、泡立てながら洗顔します。水かぬるま湯で洗い流してください。

＜トナー＞

洗顔後、よく振ってから適量を手に取り、顔全体に塗布します。

※二層式のため、よく振ってからご使用ください。

＜オールインワンセラム＞

化粧水後、適量を手に取り、顔全体にムラなく塗布します。この時、軽くたたきこむように塗布してください。

クレンザートナーオールインワンセラム

※6カキ葉エキス、ブドウ果実エキス、コーヒー種子エキス、イタドリ根エキス、ベニバナ花エキス、サンショウ果実エキス、チャ葉エキス、クリ殻エキス（すべて整肌） ※7 整肌成分 ※8 保湿成分 ※9 整肌成分※10 ツボクサエキス、アシアチコシド、マデカッソシド、マデカシン酸、アシアチン酸、プロポリスエキス（すべて整肌） ※11 キシリチルグルコシド、キシリトール、無水キシリトール（すべて保湿）※12フナバラソウエキス（整肌）

商品概要

スピケアメンズ クレンザー[洗顔料]

◇発売日：2025年10月16日（木）

◇価格 ：3,300円(税込)

◇容量 ：160g

こんな肌悩みに・・・

●角栓詰まりの黒ズミ毛穴や、古い角質をスッキリ解消

●簡単泡立てのジェル状クレンザーだから、忙しい朝も、疲れた夜も簡単に使用

●時短を求める方や軽いメイクを落としたい場合は、泡立てずジェル状のままでもOK。

スピケアメンズ トナー[化粧水]

◇発売日：2025年10月16日（木）

◇価格 ：4,400円(税込)

◇容量 ：130ml

こんな肌悩みに・・・

●肌の油分と水分バランスを整え、テカリを防ぐ「二層式化粧水」

●2種類のHARI※1が荒れやすい男性の肌を健やかに整えながら、気持ちよくうるおいを与える

●清涼感のある爽やかな使用感でシェービング後の肌を心地よくケア

スピケアメンズ オールインワンセラム[美容液]

◇発売日：2025年10月16日（木）

◇価格 ：5,500円(税込)

◇容量 ：50ml

こんな肌悩みに・・・

●これ1本で、与えて、守って、高める。いろいろ使いたくない男性にぴったりの

「総合的高機能セラム」

●様々なストレスを受けやすい男性の肌をHARI※1のパワーで健やかに整え、

ハリのあるみずみずしい肌へ

※1イノスピキュール：加水分解カイメン（整肌）グロウスピキュール：シリカ（整肌）

会社概要

■SPICAREシリーズ販売

会社名：株式会社BJC

代表取締役：山本 将孝

事業内容：スキンケア製品やヘアケア製品、美容・健康に関連するさまざまなアイテムの販売

所在地：〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 4-18-2 明東ビル4F

TEL：092-202-7007

■SPICAREシリーズ企画

会社名：株式会社CHARIS&Co.

代表取締役：藤木 貴子

事業内容：美容商材卸、商品企画

所在地：〒840-0015 佐賀県佐賀市木原3-3-11