SPICARE初のメンズスキンケアラインが誕生「SPICARE Men’s シリーズ」10月16日(木)より発売！
株式会社BJC（本社所在地：福岡市博多区、代表取締役：山本 将孝）は、HARI※1配合でサロン級のケアを叶える「SPICARE」から初のメンズスキンケアライン「SPICARE Men’sシリーズ」として、クレンザー、トナー、オールインワンセラムの3アイテムを2025年10月16日（木）より販売を開始いたします。
HARI※1配合でサロン級のケアを叶える「SPICARE」から、ついに誕生したブランド初のメンズスキンケア「SPICARE Men’sシリーズ」。累計販売個数600万個※2を超える大人気ファンデ「V3ファンデーション」と同じく、スピケア独自のHARI「イノスピキュール※3」と「グロウスピキュール※4」を採用したスピケアならではの処方。男性の肌悩みに寄り添いながら、HARI※1配合による効率のよいお手入れで、ワンランク上のスキンケア体験を！
ラインナップは「クレンザー」、「トナー」、「オールインワンセラム」の3アイテム。“洗う・整える・潤す”というシンプルな3ステップで、忙しい毎日でも手軽に本格的なケアを実現。さらに、本シリーズは「10年後の肌に差をつける」ことを目指した高機能設計。
男性特有の肌悩みにHARI※1が直接アプローチし、肌を健やかに保ってエイジングケア※5を叶えます。
「SPICARE Men’sシリーズ」の特長
特長1
男の肌にもHARI※1の力を！HARI研究のSPICAREだからこそ実現した男性のためのスキンケア
大人気V3ファンデーションと同じ2種類のHARI※1を採用し、男性特有の肌悩みに合わせた処方設計。
それぞれのHARI※1に肌を健やかに保つ有用成分を含有し、時間をかけてゆっくり角層の隅々まで届けます。お手入れが面倒という男性こそ、HARI※1による効率的なスキンケアで肌の底上げを！
※クレンザーにはHARI（イノスピキュール・グロウスピキュール）は入っておりません。
※画像は全てイメージです
※1イノスピキュール：加水分解カイメン（整肌）グロウスピキュール：シリカ（整肌）※2 2025年9月末時点、※3 加水分解カイメン（整肌）※4 シリカ（整肌）※5 年齢に応じたケア ※6 ショウヨウダイオウ根エキス、マグワ葉エキス、クララ根エキス、マグノリアオフィシナリス樹皮エキス、プルサチラコレアナエキス（全て整肌）※7 ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na（高分子・中分子・低分子）、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ムコ多糖（全て保湿）
特長2
男性にとって“面倒なスキンケアタイム”を楽しみな時間に変える、心地よい使用感
二層式のトナーは、オイル層部分がまるで海を思わせる天然由来のオーシャンブルー。ブルーのオイル層をよくシェイクすることで、波が立つように混ざり合い、化粧水1本で肌に水分と適度な油分を与え、皮脂過多に傾きがちな男性肌のうるおいバランスを整えます。ハッカ由来の清涼感のある香りで、使うたび爽快なリフレッシュ気分に。
※画像はイメージです
特長3
朝晩５分、洗顔・化粧水・オールインワンセラム これだけでOK！
男性肌のために計算されたSPICARE Men’sシリーズは、３つのアイテムだけで完結する”シンプル・時短ケア”なのに、サロン級のHARI美容で自信が持てる素肌づくりが叶います。
忙しくてスキンケアに時間をかけられない人におすすめ！
理想の肌を目指すための有用成分
＜クレンザー＞ 毛穴の汚れをスッキリ洗浄！
＜トナー＞ 清涼感を与えながらたっぷり保湿！
＜オールインワンセラム＞ 肌本来の健やかさをサポートし、キメが整ったハリ肌へ
使用方法
＜クレンザー＞
手のひらに適量を取り、泡立てながら洗顔します。水かぬるま湯で洗い流してください。
＜トナー＞
洗顔後、よく振ってから適量を手に取り、顔全体に塗布します。
※二層式のため、よく振ってからご使用ください。
＜オールインワンセラム＞
化粧水後、適量を手に取り、顔全体にムラなく塗布します。この時、軽くたたきこむように塗布してください。
クレンザー
トナー
オールインワンセラム
※6カキ葉エキス、ブドウ果実エキス、コーヒー種子エキス、イタドリ根エキス、ベニバナ花エキス、サンショウ果実エキス、チャ葉エキス、クリ殻エキス（すべて整肌） ※7 整肌成分 ※8 保湿成分 ※9 整肌成分※10 ツボクサエキス、アシアチコシド、マデカッソシド、マデカシン酸、アシアチン酸、プロポリスエキス（すべて整肌） ※11 キシリチルグルコシド、キシリトール、無水キシリトール（すべて保湿）※12フナバラソウエキス（整肌）
商品概要
スピケアメンズ クレンザー[洗顔料]
◇発売日：2025年10月16日（木）
◇価格 ：3,300円(税込)
◇容量 ：160g
こんな肌悩みに・・・
●角栓詰まりの黒ズミ毛穴や、古い角質をスッキリ解消
●簡単泡立てのジェル状クレンザーだから、忙しい朝も、疲れた夜も簡単に使用
●時短を求める方や軽いメイクを落としたい場合は、泡立てずジェル状のままでもOK。
スピケアメンズ トナー[化粧水]
◇発売日：2025年10月16日（木）
◇価格 ：4,400円(税込)
◇容量 ：130ml
こんな肌悩みに・・・
●肌の油分と水分バランスを整え、テカリを防ぐ「二層式化粧水」
●2種類のHARI※1が荒れやすい男性の肌を健やかに整えながら、気持ちよくうるおいを与える
●清涼感のある爽やかな使用感でシェービング後の肌を心地よくケア
スピケアメンズ オールインワンセラム[美容液]
◇発売日：2025年10月16日（木）
◇価格 ：5,500円(税込)
◇容量 ：50ml
こんな肌悩みに・・・
●これ1本で、与えて、守って、高める。いろいろ使いたくない男性にぴったりの
「総合的高機能セラム」
●様々なストレスを受けやすい男性の肌をHARI※1のパワーで健やかに整え、
ハリのあるみずみずしい肌へ
※1イノスピキュール：加水分解カイメン（整肌）グロウスピキュール：シリカ（整肌）
会社概要
■SPICAREシリーズ販売
会社名：株式会社BJC
代表取締役：山本 将孝
事業内容：スキンケア製品やヘアケア製品、美容・健康に関連するさまざまなアイテムの販売
所在地：〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 4-18-2 明東ビル4F
TEL：092-202-7007
■SPICAREシリーズ企画
会社名：株式会社CHARIS&Co.
代表取締役：藤木 貴子
事業内容：美容商材卸、商品企画
所在地：〒840-0015 佐賀県佐賀市木原3-3-11