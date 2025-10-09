【持続可能な部活動運営】 株式会社サクシード（証券コード9256）が、学校法人西大和学園より部活動運営業務を受託しました。

株式会社サクシード

■内容

教育・福祉業界の人材派遣・紹介事業、家庭教師紹介事業、個別指導塾の運営事業を手がける株式会社サクシード（証券コード：9256、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高木毅）は、大和大学（大阪府吹田市、総長：田野瀬 良太郎）より部活動外部委託事業を受託しました。

サクシードが保有する教育系人材のデータベースを活用して指導者を選定し、部活動の運営を行います。

教員の働き方改革を推進するため外部人材サービスを活用し、学生にとっても満足度の高い充実した部活動の場を提供するという大和大学（学校法人西大和学園）の期待に応えられるよう尽力していくとともに、このサービスを拡大していけるよう今後も事業展開を進めてまいります。

1.本件のポイント

●教員の働き方改革を進めるとともに、学生にとって望ましい部活動環境を構築

●サクシードが保有する教育系人材のデータベースを活用し指導者を選定

●将来にわたって持続可能な部活動運営の確立を目指す

2.本件の内容

大和大学（学校法人西大和学園）では、近年顕在化している教員の長時間労働問題に対して解決を図るべく、部活動の外部委託の検討を進めておりました。顧問教員の負担を軽減しつつ、学生にとってより満足度の高い部活動を提供する目的で外部指導員の導入を決定し、サクシードにその業務を委託することとなりました。

サクシードがこれまでに培った部活動運営や人材獲得のノウハウ、蓄積された人材データベースを活用して部活動指導を行うことで教員の負担を少しでも軽減し、学生にはより良い学校生活を送ってもらえるよう運営を行います。

【株式会社サクシードについて】

証券コード：東証グロース9256

東京本社：東京都新宿区高田馬場1-4-15 大樹生命ビル8階

Tel：03-5287-7259（代表） Fax：03-5287-2091

関西支社：大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル 21階

Tel：06-6343-5355 Fax：06-6343-3115

代表者：代表取締役 高木毅

設立：2004年4月

資本金：3億3,767万円

事業内容：教育・福祉業界向け人材支援事業、家庭教師紹介事業、個別指導塾運営事業

（派13-302803/13-ユ-302265）

株式会社サクシード https://www.succeed-corp.jp/

サクシードの人材支援サービス https://www.succeed-jinzai.jp/client/

家庭教師のサクシード https://www.benkyo.co.jp/

個別指導学院サクシード https://www.kobetsu-shidou.jp/