「マサムネ」「ヤクモ」のフィギュアがアミューズメント初登場！『モンスターストライク×NAMCO キャンペーン ～NAMCO On, All Day Long!～』

写真拡大 (全12枚)

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『モンスターストライク×NAMCO キャンペーン ～NAMCO On, All Day Long!～』を、2025年10月17日(金)から2025年12月14日(日)まで、全国のアミューズメント施設「ナムコ」で開催します。




本キャンペーンでは、ゲームアプリ『モンスターストライク』に登場する「マサムネ」「ヤクモ」のフィギュアや、「エル」や「ネオ」などオリジナルビジュアルを使用した「ちびぐるみ」や「アクリルスタンド」などがナムコ限定景品として登場します。また、対象のクレーンゲーム機に500円を投入すると、「くじ」に参加でき、出た賞に応じてナムコオリジナルのモンスターストライクグッズをもれなく1つプレゼントします。さらに、バンダイナムコアミューズメントユニット公式X(旧Twitter) ( @bnam_jp )にて、「ナムコ限定景品＆特典つめあわせセット」や「声優サイン入りフィギュアセット」が抽選で当たるリポストプレゼントキャンペーンを10月17日(金)より開催します。


キャンペーン特設サイト：


https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/monster-strike/(https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/monster-strike/)



■クレーンゲーム機のプライズが登場！


クレーンゲーム機のプライズが、10月17日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」に登場します。「マサムネ」「ヤクモ」のフィギュアがアミューズメントプライズに初登場！また、ちびぐるみや描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドなどが登場します。



◆クレーンゲーム機のプライズ一覧




モンスターストライク ESPRESTO


-Ordinary chronicles-マサムネ


登場日：10月17日(金)　サイズ： 約20cm








モンスターストライク ESPRESTO


-Ordinary chronicles-ヤクモ


登場日：10月17日(金)　サイズ： 約20cm








モンスターストライク ちびぐるみ


～NAMCO On, All Day Long!～


登場日：10月17日(金)　サイズ： 約11cm








モンスターストライク×namco　


ホログラム缶バッジ


登場日：10月17日(金)　サイズ： 約7.5cm








モンスターストライク×namco　


アクリルスタンド


登場日：10月17日(金)　サイズ： 約16cm








モンスターストライク×namco　


アクリルボード


登場日：10月17日(金)　


サイズ： 約W21cm×29.7cm






※「クレーンゲーム機のプライズ」はなくなり次第終了です。


■対象クレーンゲーム機に500円投入で「くじ」にチャレンジ！


キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入すると、ナムコオリジナルグッズが必ずもらえる「くじ」に参加できます。くじで出た賞に応じてナムコオリジナルグッズを1つプレゼントします。さらに！ステッカー賞に“あたり”が出ると「エル ナムコオリジナルジャケット」をプレゼントするWチャンスキャンペーンも実施します。


◆くじ　ナムコオリジナルのモンスターストライクグッズ一覧




クッション賞 (全1種)


サイズ： 約W40cm×H40cm


抱き心地抜群のビックサイズクッションです。








エコバッグ賞 (全2種)


サイズ： 約W30cm×H52cm


お出かけに便利なエコバッグです。収納して持ち運べるカラビナ付きケースもセットになっています。








キーホルダー賞 (全4種)


サイズ： 約W3cm×H7cm


描き下ろしイラストが楽しめるアクリルキーホルダーです。スマホスタンドにもなります。








ステッカー賞 (全24種)


サイズ： 約W6cm×H6cm内


きらきらのホログラムがおしゃれなステッカーです。お気に入りの持ち物に貼ってお楽しみください。







◆Wチャンスキャンペーン


くじでもらえるステッカー賞に”あたり”がついていると、描き下ろしのエルが着ているジャケットがモチーフの「エル ナムコオリジナルジャケット」を合計20名さまにプレゼントします。




※ゲーム機にお金を入れる前に、スタッフにお声がけください。　


※「ナムコオリジナルのモンスターストライクグッズ」はなくなり次第終了です。


※ステッカーに“あたり”が出たらお店のスタッフに声をかけてください。


※プレゼント賞品は2025年12月下旬ごろ発送予定です。


■ナムコのお店でエルのショートボイスが楽しめる！


キャンペーン期間中、ナムコの一部の対象クレーンゲーム機で『モンスターストライク』景品をプレイすると、今回のために収録した、エル（cv.雨宮天）の特別ショートボイスがランダムで流れます。


※ナムコのお店で流れるショートボイスは、キャンペーン対象の一部店舗で実施します。



■「モンスターストライク」アプリ連動キャンペーンでアイテムゲット！


キャンペーン期間中一定条件達成で『モンスターストライク』ゲーム内アイテムをプレゼントします。


【達成条件１.】


SNSプレゼントキャンペーン第1弾の期間中合計リポスト数5,000件達成


プレゼントアイテム：コンテニュミン×1個


【達成条件２.】


SNSプレゼントキャンペーン第2弾の期間中合計リポスト数5,000件達成


プレゼントアイテム：獣竜玉×1個



■「ナムコ限定景品＆特典つめあわせセット」や「声優サイン入りフィギュア」をプレゼント！


バンダイナムコ アミューズメントユニット公式X(旧Twitter) (@bnam_jp)をフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で各期間10名さま(合計20名さま)に豪華賞品が当たるキャンペーンを実施します。



【第1弾】2025年10月17日(金)～10月26日(日)23:59まで


《応募方法》


1.バンダイナムコ アミューズメントユニット公式X(旧Twitter)アカウント( @bnam_jp )をフォロー


2.指定のポストをリポスト


《当選者数》期間中毎日1名さま合計10名さま


《プレゼント内容》ナムコ限定景品＆特典つめあわせセット


1.モンスターストライク ちびぐるみ～NAMCO On, All Day Long!～(全4種)


2.モンスターストライク×namco　ホログラム缶バッジ(全8種)


3.モンスターストライク×namco　アクリルスタンド(全4種)


4.モンスターストライク×namco　アクリルボード(全4種)


5.クッション(全1種)


6.エコバッグ(全2種)


7.アクリルキーホルダー(全4種)


8.ステッカー(全24種)



【第2弾】2025年10月31日(金)～11月9日(日)23:59まで


《応募方法》


1.バンダイナムコ アミューズメントユニット公式X(旧Twitter)アカウント( @bnam_jp )をフォロー


2.指定のポストをリポスト


《当選者数》期間中毎日1名さま合計10名さま


《プレゼント内容》声優サイン入り ナムコ限定フィギュアセット


1.モンスターストライク ESPRESTO-Ordinary chronicles-マサムネ(全1種)


　マサムネ役悠木碧さんサイン入り


2.モンスターストライク ESPRESTO-Ordinary chronicles-ヤクモ(全1種)


　ヤクモ役花澤香菜さんサイン入り




※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。


※画像はイメージです。


(C)MIXI


(C)Bandai Namco Experience Inc.