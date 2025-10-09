肉体労働による疲れで休養が追い付かない方へ。着用する医療機器「RENERGY（レナジー）」誕生！着るだけで疲労回復効果を発揮！（※1）

株式会社リベルタ

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ(本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935)は、リカバリーウェア「RENERGY」を2025年10月9日より全国の一部ホームセンター、一部バイク量販店、リベルタオンラインストア、ECモールにて順次販売を開始いたします。(※2)。

公式サイト https://lidef.jp/renergy/

近年、人気が高まりつつあるリカバリーウェア。リカバリーウェアとは、身体の回復を促進するために設計された特殊な衣類となっており、スポーツ選手やトレーニングを行う人々から徐々に人気となり、今では日常的に働く方のサポートや、気軽にホームウェアとして取り入れながら疲労回復することができます。2022年には、厚生労働省が、一般医療機器に新カテゴリーとして「家庭用遠赤外線血行促進用衣」を設けています。

今回誕生した【RENERGY（レナジー）】は一般医療機器の「家庭用遠赤外線血行促進用衣」に分類され、遠赤外線による血行促進の効果で、仕事や運動による日常の疲れから回復をサポートします。

（※１）効果には個人差があります。

（※２）一部取り扱いのない店舗もございます。

仕事中のインナーに、

休息中の部屋着に、頑張る体を毎日リカバリー

●Day● 生地が薄いから、仕事中のインナーとして作業着の下に着用できる。

●Night● 綿・レーヨン生地でなめらかで快適な肌触りだから、休息中の部屋着にもなる。サイズネームはプリントなのでタグでチクチクする不快感が無い。

ブランドアンバサダーには魔裟斗氏が就任決定！

魔裟斗氏プロフィール

１９７９年３月１０日生まれ、１９９７年にキックボクシングプロデビュー。

その後K-1に参戦し２００３年、２００８年に世界チャンピオンとなる。（生涯戦績 ６３戦５５勝６敗２分）

２００９年大晦日に惜しまれながら３０歳で現役を引退し現在は格闘技解説、タレントとして活動。自身のYouTube「魔裟斗チャンネル」を配信し登録者数５０万人を超える。

また、最近の趣味はハーレーダビッドソンでのツーリング、プライベートでは3児の父であり妻は俳優の矢沢心さん。

２０２２年にはイクメンオブザイヤーを受賞。

RENERGY 半袖クルーネック

・価格：\7,800（税抜）

・サイズ：S・M・L・XL・2XL・3XL

・カラー：BLACK

RENERGY 長袖クルーネック

・価格：\8,800（税抜）

・サイズ：S・M・L・XL・2XL・3XL

・カラー：BLACK

RENERGY フルレングスタイツ

・価格：\8,800（税抜）

・サイズ：S・M・L・XL・2XL・3XL

・カラー：BLACK

●販路

全国の一部ホームセンター、一部バイク量販店、リベルタオンラインストア、ECモールにて順次販売

RENERGY TECHNOLOGY

富士山の溶岩粉練込繊維 ＆ 鉱石トルマリンパウダープリント加工

富士山御厨溶岩粉練込繊維

溶岩には、地球の内側にあるマントルが噴火によって「地表近くに押し上げられ固まったもの」 と、「 地中で固まったもの」 とに分かれます。地上に出てしまうと、長い年月の間に様々な物質が付着し不純物が多く含まれてしまう場合があります。

このRENERGYに練りこまれている遠赤パウダーは地中で採取された極めて入手困難な溶岩を日本の先端技術により微細なパウダー状に加工したものです。

約3,000℃という高温のまま地中で冷却し凝固されている溶岩のみを使用しているため、成分内に不純物が含まれる可能性は低く、優れた蓄熱と保温性・遠赤外線効果により、温められた物質から放射される遠赤外線の熱エネルギーが人体の細胞内外の水分子に吸収され、血液にのって広範囲に効率よく伝わり、結果として体が温まり続けるという特徴があります。

鉱石トルマリンパウダープリント加工

さらに、微粉末化した「鉱石トルマリン」を各箇所にプリント加工を施すことで、肌とトルマリン双方からの遠赤外線効果により、効率良く血行を促進し、筋肉のコリを軽減します。

疲労回復メカニズム

https://prtimes.jp/a/?f=d52173-192-ccb9d88eb7fb2ee98587401896e49128.pdf

