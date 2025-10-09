【好評につき第2回開催】自治体向け「スマート公共ラボ AIコンシェルジュ」オンライン説明会（10月28日開催）

プレイネクストラボ株式会社

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠）は、 全国170以上の自治体が導入するLINEではじめる自治体のデジタル総合窓口「スマート公共ラボ」の新シリーズとして、大変ご好評をいただいた、生成AIを活用した「スマート公共ラボ AIコンシェルジュ」の説明会を10月28日(火)に第2回として開催いたします。

今回のメイントピックは：

- サービス内容の説明とデモンストレーション- 無償トライアルの継続実施- 岐阜県庁での本年度実装決定のご報告- 12月に“現在トライアル中の自治体”による活用セミナー開催予告- 価格体系の見直し

初めての方も、7月回に参加された方も、ぜひこの機会にご参加ください。「スマート公共ラボ AIコンシェルジュ」は、住民サービスの質向上と職員の業務効率化を実現する、自治体専用AIを構築しDXを加速します。これまで、福岡県宮若市での実証実験を経て、実務での有効性が実証されています。

■ スマート公共ラボ AIコンシェルジュの特徴

住民・職員双方に対応可能なAIチャット機能

AI が 365 日いつでも自動応答し、待ち時間ゼロで住民からのお問い合わせ即時応答し、職員負担を軽減します。

RAG技術に基づいた“自治体専用AI”の簡単構築

Retrieval-Augmented Generation（RAG）技術により、テキスト、PDF、ホームページURLなどの情報をアップロードすることとドメインを指定したWeb検索で、自治体独自の業務知識や情報を活用した自体専用AIを構築可能。自治体ごとの課題や文脈に即した自然な回答を実現します。

16ヶ国語以上の自動翻訳

選択した言語に合わせて回答を自動翻訳し、外国籍住民にも対応します。

セキュアな自治体専用環境

学習したデータの情報流出を防止する閉域環境での運用に対応。業務における信頼性と安全性を確保します。

■セミナー概要

- 概要：スマート公共ラボ AIコンシェルジュ オンライン説明会- 開催日時：2025年10月28日（火）15:00～16:00- 開催方法：オンライン開催（Zoom予定）- 参加申込：以下いずれかの方法でお申し込みください- - LINE：スマート公共ラボLINE公式アカウント：LINE ID @169hntco (メニュー「イベント」>「活用事例セミナー」からお申込み)- - WEBフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoOme3eVMSPLliaowj_GP0G74yltYTJ08CSRh0xJk6RlMyvg/viewform- - 電話：03-6303-9818(GovTech事業部)■ 無償トライアル・キャンペーン

説明会参加者を対象に、無償トライアルキャンペーンを実施いたします。

管理機能の操作体験を通じて、活用の具体的なイメージを掴んでいただけます。

※一定数を達すると締め切りとさせていただく場合がございます。

スマート公共ラボについて

スマート公共ラボは、役所での各種窓口業務や、お問い合わせ対応をLINEで完結でき、業務の効率化と住民の利便性向上させる行政DXソリューションです。

導入にあたり、企画段階からコンテンツ内容を相談しながら設計し、住民と職員の双方にとって満足して利用できるようサポート、リリース後も原課様が自走して運用できる支援致します。現在、全国170以上の自治体が導入。

「スマート公共ラボ」はLINEを行政DXのツールとして活用することで、行政手続きのデジタル化・広報・子育て・生活・防災・コロナ対応・観光・ふるさと納税など、多くの分野で住民サービスを展開することが可能です。

「スマート公共ラボ」は今後も同プログラムの導入支援を積極的に行うことを通じて、全国の自治体や公共機関のデジタル化・DX推進に貢献してまいります。

参考：スマート公共ラボ導入先一覧

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

https://www.playnext-lab.co.jp/

設立：2016年1月

本社：〒141-0031

東京都品川区西五反田3丁目11番6号

サンウエスト山手ビル 4階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、総合商社や通信事業者、流通・小売など民間企業向けのDX案件やHR TECHの自社サービスなど多彩な開発を手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

＜問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせはこちら

https://www.playnext-lab.co.jp/contact/

プレイネクストラボ株式会社/問い合わせ窓口

E-mail: info@playnext-lab.co.jp