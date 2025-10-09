千葉県が住民向けLINE公式アカウントをリニューアル！プレイネクストラボ株式会社がシステム提供と構築を支援

プレイネクストラボ株式会社

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠、以下 「プレイネクストラボ」）の提供する「スマート公共ラボ for GovTechプログラム」が、千葉県庁LINE公式アカウントに採用され、2025年10月1日（水）よりリニューアル公開したことをお知らせします。

今回導入された主な機能- 様々な情報を表示するリッチメニュー「タブ」機能- ユーザーごとに必要な情報だけを配信することができる「セグメント配信機能」

様々な情報を表示するリッチメニュー「タブ」機能

画面下部に固定されている「お役立ち・魅力」「基本情報」「防災」の3つのリッチメニューより、各種情報へアクセスすることができます。従来はホームページを検索し、該当ページにアクセスすることで得ることができた情報ですが、今後はLINEからでもより簡単に情報源にたどり着くことができます。

ユーザーごとに必要な情報だけを配信することができる「セグメント配信機能」

LINEに登録したユーザーは受信設定に回答することで、受け取る情報のカテゴリーをカスタマイズすることができます。

情報カテゴリー一覧（2024年5月20日時点）↓- 受信設定- 防災情報- 防犯情報

千葉県の県政情報に加え、Lアラートの防災情報や光化学スモッグ注意報等の情報を発信している「ちば大気保全メール」、千葉県警察で運用している「ちば安全・安心メール」の情報もLINEで受け取る事が可能となりました。ユーザーによって異なる情報を効果的に受信することができるため、自身にとって重要な情報を逃しません。

千葉県庁LINE公式アカウント

https://lin.ee/mhquVzt

参考：スマート公共ラボ導入先一覧

＜プレイネクストラボ株式会社について＞

会社名：プレイネクストラボ株式会社

設立：2016年1月

本社：〒141-0031

東京都品川区西五反田3丁目11番6号

サンウエスト山手ビル 4階

2016年創業。”技術と多様性で未来をつくる”をビジョンとし、スマホゲーム・HR TECHサービス・チャットボットシステム開発などの多彩なサービスを手がけてきた他、近年では行政と市民を繋ぐGovTech（ガブテック）のサービス提供にも注力しています。

17カ国からメンバーが集まるグローバルなエンジニアチームの開発力を武器に、自社サービスの成長を追求し、社会とクライアントを最新技術で支える「デジタルトランスフォーメーション創出カンパニー」を目指します。

＜問い合わせ先＞

本リリースに関するお問い合わせはこちら

https://www.playnext-lab.co.jp/#contact



プレイネクストラボ株式会社/問い合わせ窓口

E-mail: info@playnext-lab.co.jp