株式会社ビズリーチ、デジタルセールスルーム「Mazrica DSR」を導入

株式会社マツリカ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：黒佐英司）は、デジタルセールスルーム「Mazrica DSR」が、即戦力人材と企業をつなぐ転職サイト「ビズリーチ」などを運営する株式会社ビズリーチ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：酒井哲也）に導入されたことをお知らせいたします。

導入背景

近年、即戦力人材の採用難度が高まる中、ビズリーチでは顧客の採用力向上を目指しています。その実現に向け、顧客との情報連携の強化が不可欠でした。

また、過去の商談情報に基づいた提案を通じて顧客体験をさらに向上させるためには、顧客と向き合う時間の創出が課題となっており、資料の検索やCRMへの情報登録といったノンコア業務を削減する必要がありました。

そこで、商談情報を一元化し、社内および顧客と共有する仕組みを構築するため、Mazrica DSRを地方拠点にて導入しました。

導入の決め手

これまでバラバラに共有をしていた議事録・提案資料等の商談情報を一元化できる点が決め手となりました。顧客専用のオンライン空間でパーソナライズされた情報を提供することで、顧客組織内でも情報共有がしやすくなり、顧客の採用力向上の支援にもつながると感じました。

さらに、Mazrica DSRでの活動情報がCRMに自動連携されるため、CRMの入力の手間を削減し、顧客へ向き合う時間や顧客接点を最大化できる点も大きな決め手となり、地方拠点での導入を決定しました。

株式会社ビズリーチ 執行役員 CTO 外山 英幸氏のコメント

当社では、顧客体験（CX）、社員体験（EX）の進化、ひいては社会や企業様が抱える課題の解決のため、コア業務に集中し、お客様に合わせた提案や行動を実現するため、データ・AIの整備・活用を進めてまいりました。

この取り組みをさらに加速させるべく、このたび「Mazrica DSR」を地方拠点にて導入いたしました。これにより、お客様との情報共有を一元化し、CRMへの情報蓄積もより手軽に行えるようになります。

私たちは、この導入によってお客様との情報共有がより円滑になり、当社サービスの導入・運用がスムーズに進められることで、より質の高い価値提供につなげていきたいと考えております。今後も、営業業務の効率化・高度化に向け、データ・AIの活用を促進し、さらなる生産性向上の実現を目指してまいります。

デジタルセールスルーム「Mazrica DSR」とは

国内初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」は、商談にまつわる情報を1つのページに集約し、営業と顧客がそれぞれが情報共有に活用できるセールステックです。これにより、営業活動の効率化・高度化・標準化を通じた受注率向上や、顧客の購買体験の向上が期待されます。

【主な機能】

・営業資料、営業ナレッジの管理

・社内外の資料共有

・顧客の資料閲覧データのトラッキング

・顧客とのタスク管理

・顧客とのチャット

・CRM/SFAの自動入力

【活用シーン】

・営業社内でのナレッジ管理

・商談時の情報共有・トラッキング

・営業組織の標準化 / セールスイネーブルメント

■会社概要

「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げるマツリカは、人とテクノロジーの力を掛け合わせることで、もっと自由で、もっと創造的で、充実したワークライフをこの世の中に生み出していきます。現在は、属人化の解消が急務である営業現場のユーザーに向き合い、次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica」と、国内初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」、営業AIエージェント「DealAgent」を開発・提供しています。

・社 名：株式会社マツリカ（https://mazrica.com）

・本 社：東京都中央区東日本橋２－７－１フロンティア東日本橋６F

・代表者：代表取締役CEO 黒佐英司

・設 立：2015年4月30日

・事業内容：次世代型営業DXプラットフォームMazricaの運営、DealAgentの運営、営業活動におけるコンサルティング業務、その他インターネットインフラ事業の開発・運営

