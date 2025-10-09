【11/20(木)無料ウェブセミナー】「攻めの情報武装×段階的DX実現」--グローバル企業の競争力を高めるコンポーザブルERP戦略

株式会社マルチブック

グローバルクラウドERPサービス「multibook（マルチブック）」を提供する株式会社マルチブック（東京都品川区、代表取締役社長：渡部 学）は、ベニックソリューション株式会社（代表取締役社長 二之湯 秀幸 氏）、インフォコム株式会社（代表取締役社長 黒田 淳 氏）と共同でWebセミナー、『「攻めの情報武装×段階的DX実現」--グローバル企業の競争力を高めるコンポーザブルERP戦略』を開催いたします。

お申し込みはこちらから :https://www.multibook.jp/seminar_updates/11215/

PoC・RFP策定から導入・運用まで、“全社最適”と“スピード”を両立するための最新アプローチを3社が徹底解説！



市場変化が激化し、レガシーシステムからの脱却やグループ全体最適化が求められる今、グローバル企業が持続的に成長するためには、“俊敏に変化へ対応できる情報基盤”が不可欠です。



本セミナーでは、PoCを活用したRFP策定支援から始まり、コンポーザブルERP「GRANDIT」「multibook」による全社最適化の実現、そして海外拠点や連結決算を強化する分離統治型ERPアプローチまで、段階的にDXを推進するための実践的アプローチを、豊富な導入事例を交えてご紹介します。



RFPの策定やPoCの進め方に悩んでいる方、グローバル展開でシステム統合が進まない方、リース会計対応に負担を感じている方に向けて、“コンポーザブルERP”という新しい選択肢を具体的に理解いただける内容です。

＜開催概要＞

- 日時：2025年11月20日(木)14:00～15:00（日本時間）- 会場：Webセミナー(Zoom)- 費用：無料

＜このような方におすすめです＞

- グローバル企業のERP再構築を検討している方- 経営企画部門・情報システム部門で全社最適化の推進を担当されている方- ERPの導入や入替においてRFP作成やPoCの進め方に課題がある方- 経理・販売・購買など基幹業務のDXを推進している方- 新リース会計基準対応に課題のある方- 海外子会社管理の効率化や見える化に課題のある方

＜アジェンダ＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15843/table/214_1_77df148f98c44d486a5c83a8abecca6b.jpg?v=202510100556 ]



参加無料のWebセミナーとなっておりますので、ぜひお気軽にお申し込みくださいませ！

＜登壇者紹介＞

ベニックソリューション株式会社

営業本部 営業部

時末 聡 氏

SIerに入社し2018年まで在籍。2001年から次世代ERP(GRANDIT)の企画・開発プロジェクトに参画。約24年にわたりGRANDIT事業へ携わり、ビジネスの立ち上げ、準大手・中堅企業への営業、マーケティング、パートナーの発掘・提携等に従事。2018年より現職。

インフォコム株式会社

エンタープライズサービス事業本部 GRANDIT事業部門

ソリューション営業部 セールスサポートグループ 上級主任

生川 努 氏

1969 年生まれ。1992 年株式会社帝人システムテクノロジー入社。

1993 年より 企業向け業務システムのスクラッチ開発に従事。SEおよびプロジェクトリーダーとして推進。

2004 年より ERPの導入に従事。People等の外資系製品にて実績を蓄積。

2006 年より GRANDIT事業の推進部門に異動。GRANDIT導入プロジェクトにプロジェクトマネージャとして参画

2010 年より GRANDITコンソーシアムの運営に参画。コンソーシアムパートナーと共に顧客への提案活動に従事。

株式会社マルチブック

執行役員/CRO

田中 良樹

大手複合機メーカーのソフトウェア営業部門を経て、グローバルERPを開発するベンチャー企業に入社。その後M&AによりSIerに入社し2022年まで在籍。 この間約20年一貫して自社開発グローバルERP事業に携わり、主に海外拠点をもつ日系企業をターゲットに営業、マーケティング、国内会計システムとの事業提携、海外SIパートナーの発掘、クラウドサービスの事業開発等に従事。

2018年より営業責任者。 2022年より当社BPO事業責任者に就任。技術経営修士(MOT)

▼マルチブックが開催するその他セミナー情報は以下のページからご覧いただけます。

https://www.multibook.jp/seminar_updates/

＜株式会社マルチブック 会社概要＞

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：クラウド型会計・ERPサービス「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/