【RIMOWA】スーツケースとアクセサリーにシーズン限定の新色「バレリーナ ピンク」が登場

RIMOWA JAPAN Co., LTD

Essential トランク プラス バレリーナ ピンク \226.600Essential キャビン バレリーナ ピンク \143,000

RIMOWA(リモワ)の定番人気コレクション「Essential」とアクセサリーに、シーズン限定カラー「バレリーナ ピンク」が登場します。「バレリーナ ピンク」は、世代や文化を超えて人々の心に深く響くことを目指した魅惑的で普遍的なカラーです。軽やかさと確かな品質を感じさせる上品さとが融合したカラーリングは、多くの人々の心を惹きつけます。

ソフトで繊細なバラのような色合いは、RIMOWAの多彩なコレクションに、優雅さと洗練された雰囲気をプラスします。「バレリーナ ピンク」の名が示すように、その上品な色彩は、持つ人に洗練されたスタイルをもたらし、旅をより特別なものにします。

Essential キャビン バレリーナ ピンク \143,000

「Essential」コレクションから登場する「バレリーナ ピンク」のスーツケースは、細部にまでこだわった精密なつくりに、新たな色合いで持つ人の個性を引き立てる豊かな表現力が加わりました。同コレクションのラインアップ同様に、高品質なポリカーボネート素材を使用し、ハンドルからホイールまでカラーをバレリーナピンクに統一することで、シームレスで統一感のあるモノクロームな外観を実現しました。

既存のEssentialのスーツケース同様に無段階調節可能なテレスコープハンドル、RIMOWA独自の Multiwheel(R) システム、TSA承認ロック、無料レザーラゲージタグなど、RIMOWAの伝統的なクラフツマンシップと最先端技術が採用されています。

スーツケースの内側はデュアルオーガナイゼーション仕様

内側はデュアルオーガナイゼーション仕様で、ジッパー付きコンパートメントが荷物をしっかり収納します。また、大きなメッシュジッパーポケットは、追加の荷物収納に便利です。さらに、RIMOWA独自のフレックスディバイダーは、荷物を整理しつつ、より多くのアイテムを収納することが可能です。また、新色スーツケースコレクションには、生涯保証が付いています。

トラベルアクセサリー パッキングキューブ バレリーナ ピンク 上段2個（各）\18,700 下段 \20,900Personal アルミニウム クロスボディバッグ バレリーナ ピンク \250,800

他にも、「バレリーナ ピンク」カラーは、多彩な商品として展開されます。「Personal アルミニウム クロスボディバッグ」は、取り外し可能なレザーストラップとライニングに「バレリーナ ピンク」カラーが取り入れられ、バッグのアルミニウムシェルとユニークなコントラストを描きます。さらに、2025年9月に登場したRIMOWA初となるレザーバッグコレクション「Groove(グルーヴ)コレクション」からも、シーズン限定カラーとしてピンクカラーのクロスボディバッグが登場しています。そのほかにも、トイレタリーポーチ、パッキングキューブ、iPhone 17 Pro/17 Pro Maxケースといった小物類も同色で揃います。

iPhone 17 Pro MagSafe ケース バレリーナ ピンク \24200

店頭とホームページでのでの販売は、2025年10月９日からとなります。

【リモワとは】

RIMOWA(リモワ)は、高性能なプレミアム ラゲージで世界をリードするブランドとして広く知られています。1898年の創業以来、高い品質と革新性に富んだ製品づくりを真髄とし、1937年にはアルミニウムを、2000年にはポリカーボネートをスーツケースの素材として取り入れました。製品の開発から熟練工による精巧を極めた製品づくりのほとんどを、創業地であるドイツ、ケルンで行っています。2017年1月には、LVMHグループの一員となりました。

詳細はこちら https://www.rimowa.com

お問い合わせ先 リモワ クライアントサービス / 03-6733-9850