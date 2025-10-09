株式会社ヒラノテクシード様より河合町の中学校2校へバスケットボールが寄贈されました

株式会社バンビシャス奈良

この度、オフィシャルパートナーである株式会社ヒラノテクシード様に、バンビシャス奈良が取り組むSDGs活動のひとつである”ボール贈呈事業”へ賛同いただき、河合町立河合第一中学校と河合町立河合第二中学校に、6号球と7号球を3球ずつ、計12球を寄贈いただきました。そして、10月7日、河合町役場にてボールの贈呈式が行われました。

株式会社ヒラノテクシード 取締役兼執行役員 コーポレート部門管掌 原 昌史様

ヒラノテクシード 取締役兼執行役員 コーポレート部門管掌の原 昌史様は、「社の掲げる方針に、地域貢献、児童育成があり、お子さまたちが健全に育つということが何より大事と考えており、このような機会をいただいたことに、本当に感謝しております」と、今回の寄贈にあたっての想いを伝えてくださいました。

森川善之 河合町長

そして、森川善之 河合町長から、「寄贈いただいたボールを通じて、子どもたちは、チームワークの大切さ、互いを尊重する心、そして困難に立ち向かう強さを学んでいくと思います。そして、より多くの子どもたちが、バスケットボールに興味を持ち、親しんでほしいと願っております」と、お礼のお言葉と、教育の充実につなげたいという力強いお言葉をいただきました。



【贈呈内容】

物品：バスケットボール12球

寄贈先：河合町立河合第一中学校 6号球と7号球を各3球ずつ

河合町立河合第二中学校 6号球と7号球を各3球ずつ

寄贈主：株式会社ヒラノテクシード(https://www.hirano-tec.co.jp/)