大好評につき、異例の重版決定！ 「桃源暗鬼」出演の神谷浩史＆木村良平が表紙、にじさんじ・加賀美ハヤトが裏表紙の「TVガイドVOICE STARS vol.35」。

神谷浩史×木村良平が爽やか&大人な雰囲気の表紙で登場！

株式会社東京ニュース通信社話題のPERSONの素顔に迫るPHOTOマガジン「TVガイドPERSON」(毎月9日前後発売)。媒体コンセプトはそのままに、季刊発行されている男性声優のみの特別号「TVガイドVOICE STARS」の「vol.35」が重版決定！ 全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。「週刊TVガイド関西版2025年10月30日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.35」（東京ニュース通信社刊）

TVアニメ「桃源暗鬼」(日本テレビ系)に出演している神谷浩史と木村良平。共演作も多くレーベルメイトでもある彼らだが、2人での取材は珍しいという。通常版の表紙は、笑顔が印象的な爽やかなカットを採用。対して限定表紙版は、貫禄のある大人な雰囲気に仕上がっている。業界をけん引するトップ声優による貴重な邂逅を、18ページにわたって大特集する。

にじさんじ・加賀美ハヤトに1st Mini Album「ULTIMATE CITY」最速インタビュー

「週刊TVガイド関西版2025年10月30日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.35」（東京ニュース通信社刊）

巻末特集は、にじさんじ所属のVTuber・加賀美ハヤトをフィーチャー。11月5日(水)に1st Mini Album「ULTIMATE CITY」がリリースされるということで、制作経緯や収録曲について最速インタビューした。アーティストビジュアルと1st One Man Live “ALPHA ONE”のビジュアルを雑誌ロゴと組み合わせた裏表紙にもご注目いただきたい。さらに、本アルバムに収録されている楽曲「デュオバース」の制作を担当したTHE BACK HORNの菅波栄純にスペシャルインタビューを実施。加賀美の魅力や、楽曲収録当時の様子を語ってくれた。

豪華ラインナップの趣向を凝らしたグラビア&インタビューに注目！

その他、'26年1月より放送予定となるTVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」で主演を務める阿座上洋平や、11月19日(水)に2ndフルアルバムをリリースする土岐隼一、青春×ホラーで話題沸騰のTVアニメ「光が死んだ夏」(日本テレビ系)で共演の小林千晃と梅田修一朗、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」(フジテレビほか)に出演する入野自由、大ヒット上映中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』で主人公のデンジを演じる戸谷菊之介、まもなくアニバーサリーブックが発売となるGRANRODEOらを特集。それぞれに趣向を凝らしたグラビアとインタビューを掲載する。

さらに、8月10日(日)に新宿バルト9で行われた、TVアニメ「えぶりでいホスト」～ボクらの軌跡を見に来てヨ！～ラストスパート直前！イッキ見上映会の模様をレポート。大盛り上がりを見せた下野紘と八代拓の舞台挨拶時の写真と、独占コメントを収録している。

声優業に留まらず、映像・舞台作品でも多忙を極める山路和弘の料理連載「やまじの味処」が、兄弟誌「TVガイドVOICE STARS Dandyism」からお引越し。夏に食べたい中華をテーマに、ゲストの関智一をおもてなしする。芸能界屈指のアニメ好きで知られ、近年は声優業も盛んなKis-My-Ft2・宮田俊哉の連載「イケボに会いたくて」は、宮田がスペシャルサポーターを務めるTVアニメ「地縛少年花子くん２」(TBS系)で共演した千葉翔也をゲストに迎え、アニメの魅力を深堀り。木村良平の飲み歩き連載「酒と泪と良平と」。第三十五回は、神保町・台南担仔麺へ。台湾料理に舌鼓を打つ。注目のVTuberを特集する「VTuber STARS」では、ホロスターズを初特集。9月23日(火)に開催されたリアルイベント「ホロスターズ大運動会2025」で紅組大将の花咲みやび、副将のアルランディス、白組大将の夜十神封魔、副将の夕刻ロベルの4人による賑やかな座談会の模様をお届けする。

限定表紙版のアニメイト店舗販売も決定

大好評につき、Amazon・アニメイト通販のみで販売していた限定表紙版が、一部アニメイト実店舗でも発売決定！ 10月下旬以降、各店舗で順次販売される。

豪華ラインナップが出そろった「TVガイドVOICE STARS vol.35」をぜひお手に取り、お楽しみください。

限定表紙版、アニメイト一部実店舗での販売決定！

大好評につき、一部アニメイト実店舗にて「TVガイドVOICE STARS vol.35 限定表紙版」の販売が決定しました！

■取扱店舗

アニメイト池袋本店／アニメイト仙台／アニメイト大宮／アニメイト町田／アニメイト渋谷／アニメイト名古屋／アニメイト三宮／アニメイト福岡パルコ／アニメイト大阪日本橋／アニメイト横浜ビブレ／アニメイト梅田／アニメイト新宿

※店舗での販売は10月下旬以降順次となります。

※限定表紙版の表紙・裏表紙絵柄はAmazon・アニメイト通販・アニメイト一部実店舗いずれも同様です。

限定表紙版

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる「TVガイドVOICE STARS vol.35 限定表紙版」を発売！

「TVガイドVOICE STARS vol.35 限定表紙版」(東京ニュース通信社刊)

【価格】1,650円 本体1,500円（税10%）

※通常版の「TVガイドVOICE STARS vol.35」とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

【対象店舗】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4868360213

・アニメイト通販

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3214158/

※限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※限定表紙版の表紙・裏表紙絵柄はAmazon・アニメイト通販・アニメイト一部実店舗いずれも同様です。

購入者特典

◆セブンネットショッピング

【特典内容】

小林千晃×梅田修一朗 生写真1枚

「週刊TVガイド関西版2025年10月30日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.35」セブンネットショッピング購入特典生写真

セブンネットショッピングでのご購入については下記HPをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/detail/1107639921

＜注意事項＞

※10月9日現在

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

【商品概要】

「週刊TVガイド関西版2025年10月30日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.35」

●発売日 ： 2025年9月16日(火)＜好評発売中＞

●定 価 ： 1,650円

●発 行 ： 東京ニュース通信社

●ラインナップ ：神谷浩史×木村良平／加賀美ハヤト／阿座上洋平／土岐隼一／小林千晃×梅田修一朗／入野自由／戸谷菊之介／GRANRODEO／山路和弘×関智一／宮田俊哉(Kis-My-Ft2)×千葉翔也／木村良平／花咲みやび×アルランディス×夕刻ロベル×夜十神封魔／下野紘×八代拓 etc.

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



