【『FRIDAY』制作の前代未聞の実写ゲーム、体験版配信スタート】ハムスターになって、人気グラビア美女と恋をする『ハムコイ』！都丸紗也華さん、高鶴桃羽さん、池本しおりさんが出演

株式会社講談社■アジアで大流行中の「実写恋愛シミュレーションゲーム」が、ついに日本で始動！

中国や韓国を中心に大きな盛り上がりを見せている「実写ゲーム」。日本では未開拓の新ジャンルのゲームに、講談社ゲームラボと写真週刊誌『FRIDAY』がタッグを組んで挑戦しました。

今冬発売予定の『ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々-』は、ハムスターに転生した主人公視点で、人気グラビアアイドル演じる美人三姉妹との同棲生活を味わえるシミュレーションゲームです。

デビュー10周年を迎えた都丸紗也華さんのほか、高鶴桃羽さん、池本しおりさんがヒロインを演じ、没入感たっぷりの映像でハムスター体験ができる作品となっています。写真ではなく動画で新たな表現に挑戦！世界中の人に遊んでいただくべく、日本語だけでなく英語、簡体字、繁体字にも対応しています。

■体験版、配信スタート

10月9日（木）17時より、以下のsteamページにて体験版を配信開始します。

「東京ゲームショウ」でも話題騒然だった本作の一部をプレイ可能に！

体験はこちらから♪(https://store.steampowered.com/app/3815800/_/?l=japanese)

※steamはパソコンでゲームを遊べるプラットフォーム。全世界で月間ユーザー1.3億人を超えています。

ハムスターに転生し、三姉妹との同棲生活がスタートする「共通ルート1話」のほか、都丸さんのコスプレが楽しめる「長女ルート1～3話」、高鶴さんのバレエ姿が美しい「次女ルート1～3話」、池本さんの制服姿やメイド服姿が見られる「三女ルート1～3話」を遊ぶことができます。

ぜひ体験版をダウンロード、ゲームを体感していただき、SNSでご共有ください！