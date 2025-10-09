「大人の色気を存分に出せた」令和のグラビアクイーン、榎原依那20代ラスト写真集が12月3日に発売決定！

デビュー1年半であらゆるメジャー雑誌のカバーを飾り、”グラビア界の超新星”と呼ばれた榎原依那の2nd写真集が発売決定！

24年10月には1st写真集を発売し即重版、25年2月にはFRIDAY40周年記念「グラデミー賞」大賞を受賞。快進撃を続けた本人自ら「1st写真集では表現できなかった”さらなる境地”を追求したい」と臨み、現場でも積極的にアイディアを出すなど試行錯誤を重ねました。

本作の舞台は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。ありのままの榎原依那を季節感の異なる2カ国で丁寧にとらえました。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海では、大自然の中で開放感あふれる姿を披露。爽やかで可愛らしい王道グラビアは必見です。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど、多彩な表現力を存分に発揮しています。自身初となるTバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにしたり、大胆なヌーディーショットに挑むなど、過去最大露出のカットも多数収録。

初回出荷限定特典として、メイキングムービー付きのフォトカード(3種のうちランダムで1枚)も封入。詳細は写真集公式X(@1st_enoharaina(https://x.com/1st_enoharaina))で随時発表します。読み応えたっぷりの、まるで長編映画のような写真集です。

10月10日発売のFRIDAYで写真集のカットをどこよりも早く独占公開予定ですのでどちらもお見逃しなく。

【本人コメント】

みなさんこんにちは！榎原依那です！この度私の2nd写真集の発売が決定しました！！

みんなのおかげで念願の20代ラスト写真集だせるよ！！！！笑 本当にいつもありがとうございます！去年には出せなかったであろう大人の色気を存分に出せた気がします！笑 キラーカットも自信あるのでぜひみなさんお楽しみにしてて欲しいのと絶対ゲットしてください！よろしくお願いします^ - ^

【プロフィール】

榎原依那 （Enohara Ina）27歳 T164

大阪府出身のタレント。

24年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。昨年に1st写真集『Inaism』を発売し、重版を重ねてロングヒットに。公式YoutTube「榎原依那 Officialyoutube」も随時更新中。最新情報は、本人公式XやInstagram、TikTok(いずれも＠ina_enohara)まで

書籍情報

■タイトル：未定

■著者：榎原依那

■撮影：Takeo Dec.

■発行：講談社

■発売日：2025 年 12 月 3 日（水）

■定価：3300 円（税込）予定

■仕様：128 ページ 予定

▼ご予約はこちらから

【Amazon】

https://amzn.to/3Wwxd8M

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18409096/?l-id=search-c-item-text-01