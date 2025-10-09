【OWNDAYS｜オンデーズ】30秒に1本売れている「OWNDAYS | AIR」、TOP3フレームに旬カラーが仲間入り！ピンクグレージュなどのくすみカラーやスーツ映えのネイビー・ブラウンササが登場

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2025年10月9日（木）より、インハウスブランド「OWNDAYS | AIR（以下、AIR）」の人気TOP3フレームに、新色を追加して発売いたします。

OWNDAYS | AIR ブランドページ：

https://www.owndays.com/jp/ja/news/air(https://www.owndays.com/jp/ja/news/air)

左から：AU2117N-4A C8 ネイビー、AU2115N-4A C6 ライトグレー、AU2116N-4A C7 バイオレット、AU2117N-4A C8 イエロー

「AIR」は、宇宙船・航空機の部品に使用される軽量性と柔軟性に優れた特殊素材「ウルテム樹脂」を採用することで、“驚きの軽さ”と“優れた弾力性”を実現した、当社のロングセラーブランド。まるで空気のようなかけ心地で、長時間のデスクワークやご自宅でのリラックスタイムなど、あらゆるシーンでストレスフリーな装用感を提供します。

今回は、数あるラインアップの中から特にご支持をいただいている3つのモデルに、トレンド感あふれる新色を追加。機能性はもちろん、ファッションアイテムとしての“選ぶ楽しさ”もお届けします。

商品特徴

【UNISEX】ツートンカラー＆くすみカラー

フレーム：AU2115N-4A フレームカラー：C5 ブラウンハーフトーン、C6 ライトグレー、C7 ブラウン、C8 ダークカーキ

柔らかな曲線が優しい雰囲気を演出し、誰でもかけやすいボストン型。性別を問わず絶大な人気を誇るこのフレームには、さりげないデザイン性が光るツートンカラーやファッションに自然に溶け込み“こなれ感”を演出するくすみカラーが仲間入り。パートナーとのお揃いや、コーディネートの幅を広げる一本としても最適です。

品番：AU2115N-4A

フレームカラー：

C5 ブラウンハーフトーン、C6 ライトグレー、C7 ブラウン、C8 ダークカーキ

金額： \13,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2115N-4A

【FOR WOMEN】引き締めカラー＆トレンドカラー

フレーム：AU2116N-4A フレームカラー：C5 ブラック、C6 ライトグレー、C7 バイオレット、C8 ネイビー

多角形のフォルムが個性的でありながら、意外にも顔になじみやすいポリゴン型。オンのシーンで活躍する定番のブラックやネイビーは、表情をキリッと引き締め、信頼感を演出します。さらに、昨今のヘアカラーでも人気のグレージュ（ライトグレー）や肌の透明感を引き立てるピンクグレージュ感のあるバイオレットなど、トレンドを意識したカラーもご用意。仕事もプライベートもおしゃれを楽しみたい、そんな女性にぴったりの一本です。

品番：AU2116N-4A

フレームカラー：

C5 ブラック、C6 ライトグレー、C7 バイオレット、C8 ネイビー

金額： \13,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2116N-4A



【FOR MEN】スマートカラー＆アクセントカラー

フレーム：AU2117N-4A フレームカラー：C5 クリアグレージュ、C6 ブラウンササ、C7 ネイビー、C8 イエロー

知的で誠実な印象を与える定番のスクエア型。オンオフ問わず活躍する万能デザインに、新たにネイビーやブラウンササといった、スーツにより映えるカラーが加わりました。また、クリアグレージュやイエローなど、休日のカジュアルスタイルを華やかにするアクセントカラーも。イエローは、ウルテム樹脂本来の色味になっており、店頭展示用サンプルフレームのカラーをぜひ商品化してほしい、というお客様の声を受けて誕生しました。

品番：AU2117N-4A

フレームカラー：

C5 クリアグレージュ、C6 ブラウンササ、C7 ネイビー、C8 イエロー

金額： \13,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/AU2117N-4A

OWNDAYS | AIRについて

「30秒に一本売れているメガネ」2024年12月～2025年5月までのOWNDAYS出店地域全体の販売実績

2024年12月1日～2025年5月31日の6か月間、OWNDAYS出店全地域において、30秒に1本以上の販売実績を記録した大ヒットブランド。驚くほどの軽さと快適なフィット感で、日常生活に寄り添う超軽量なフレームを取り揃えています。長時間の装用でも疲れにくく、そのかけ心地が良さから、ビジネスパーソンや学生など、幅広い世代に支持されており、全世界のOWNDAYSで取り扱うアイウェアの中でも、多くのお客様に選ばれ続けている人気アイテムです。

商品概要

商品名： OWNDAYS | AIR

発売日：2025年10月9日（木）

展開型数：全3型 各4色（全12SKU）

価格：\13,000（税込）

特設ページ：https://www.owndays.com/jp/ja/news/air

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

